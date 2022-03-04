長實60億奪市建局土瓜灣四合一項目 每呎樓面地價1.1萬 低預期下限5%

明報記者 甘潔瑩

市建局昨日公布，上月接獲7份標書的土瓜灣「四合一」重建項目，由長實全資附屬公司Centenary Investments Limited以59.96億元中標，每方呎樓面地價11,382元，為土瓜灣小區發展中，每方呎樓面地價最低的一個項目，較去年9月恒地（0012）中標每方呎樓面地價11,414元還要略低。

吳佳慶料與毗鄰項目產生協同效應

長實執行董事吳佳慶表示，對是次中標感到欣喜，料項目將帶來理想回報。她續指，這個合併地盤位處土瓜灣小區，是難得的市中心發展項目，並與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應。隨着整個小區的重整及規劃，可望締造更美化的居住環境。資料顯示，土瓜灣「四合一」項目可建約890伙，單位實用面積不可小於300方呎，當中半數單位須介乎300至480方呎。據悉，發展商須以「一口價」形式決定、價高者得，住宅部分銷售收益如超過102億元，須向市建局分紅，首2億元分紅比例為20%，及後每增加2億元遞增10%，最高分紅比例為50%。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，「四合一」重建項目不設車位，同時又被小區內其他物業遮擋景觀，如剔除與周邊項目的協同效應，中標價不算過低；另項目於上月10日截標，發展商出價尚未反映本港近期的嚴峻疫情和歐洲戰事的衝擊。梁氏續稱，若土瓜灣小區發展的各期由不同的發展商中標，預計將來各商業部分很難協調，不易吸引區外人士到訪消費。

疫下兩年長實中標4地共涉234萬呎

翻查資料，長實自本港爆發疫情後，先後3次中標住宅官地，以去年2月中標啟德第4E區2號住宅官地的金額最高，以102.8億元、每方呎樓面地價15,861元奪得跑道區住宅官地，中標價貼近當時市場估值上限，亦是長實首度插旗啟德新發展區。此外，長實2020年5月以49.51億元中標首幅公私營合作的港人首置上車盤地盤，當中有1000伙須作為首置項目單位；另去年8月，長實以高於市場估值14%、以7.16億元投得元朗流業街與涌業路交界住宅官地。連同昨日中標土瓜灣「四合一」項目，長實不足兩年斥資219.43億元購入4幅地皮、共涉234.25萬方呎樓面。