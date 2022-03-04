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2022年3月4日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
HKTVmall局部退單 順豐停上門派送 爆疫人手缺 pandamart或未能全單送貨
銀行避疫 明僅上商3分行營業
九置：續租明顯減 上半年不樂觀
中環以外甲廈空置率逾10% 料續受壓
港2月PMI急跌 私營經濟連縮兩月
人行：高風險金融機構資產佔1.04%
強積金今年累跌5% 6年最差開局 2月投資虧損約260億 人均輸5700元
嗶哩嗶哩稱2年後盈虧平衡 美股盤前急升一成
中煤能源去年利潤增逾1.7倍
金發局籲放寬未盈利上市要求 納入新能源SaaS等企業
澳門六大賭牌可申延半年
匯豐證券經紀遭證監會譴責並罰款630萬
2月財新服務業PMI遜預期 半年低
越秀服務去年多賺81% 末期息0.102元
MSCI富時指數剔除俄股 瓜分投資份額 中印等新興市場料得益
NFT倘作集資 美擬規管
8州查TikTok是否損青年身心
張兆聰：紙企現加價潮 玖紙可炒復蘇
方保僑：統一發放疫情資訊免恐慌
植耀輝：運費難跌 續看好航運股
技術取勝：創科支持上移至133元
盧駿匡：大巿繼續尋底 留意逆巿奇葩股
劉思明：波司登開啟發展新戰略 中線看好
周顯：俄烏戰爭紓美加息壓力
譚新強：中國確可在烏克蘭危機中 扮演Peacemaker角色
湯文亮：大量確診如超額認購
樓價基數低 河內升值潛力勝胡志明巿
外國人越南置業 簽署SPA較佳
長實60億奪市建局土瓜灣四合一項目 每呎樓面地價1.1萬 低預期下限5%
香港紗廠重建逾百萬呎商廈 規劃署不反對
中信逾2億沽德輔道中舖 持貨37年帳面獲利1.7億
外籍客獲永久身分證後千萬購海堤移民盤
OMA OMA 3日兩特色戶成交
劉思明：波司登開啟發展新戰略 中線看好
【明報專訊】港股昨天喘定，強弱勢的行業皆有反彈，但市况不穩，入市仍以中線向好股份較為可取，波司登值得留意。
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