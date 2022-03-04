8州查TikTok是否損青年身心

IG亦受查 有指與抑鬱風險有關

這項調查由來自加州、佛羅里達州、肯塔基州、馬薩諸塞州、內布拉斯加州、新澤西州、田納西州及佛蒙特州的總檢察長組成的兩黨聯盟領導，是對Meta（美：FB）旗下Instagram（IG）對青少年身心影響的調查延伸。

去年11月針對IG的調查，重點同樣是Meta如何增加年輕用戶使用其軟件的頻率和時間，以及對身心可能造成的傷害。8州的總檢察長稱，此前有報道指Meta的內部研究顯示，使用IG與年輕人身心健康受損的風險增加有關，包括抑鬱症和飲食失調。

TikTok聲明稱，關注年輕用戶的安全，並按年齡限制功能，將向當局提供有關其在青少年安全及私隱保障方面的措施。該公司2月初表示，正研究如何按年齡對內容進行評級和限制，防止青少年接觸到成人內容。檢察官正檢視IG與TikTok是否違反了州消費者保護法，將公眾置於風險之中。

（綜合報道）

[國際金融]