經濟

越秀服務去年多賺81% 末期息0.102元

【明報專訊】越秀服務（6626）自去年6月下旬上市後，公布首份全年業績。截至2021年12月31日止年度，錄得收入19.18億元（人民幣‧下同），按年增長64.2%；扣除上市開支1980萬元及匯兌損失1580萬元，股東應佔溢利按年大增80.6%至3.59億元。每股末期息0.102港元。

期內在管項目達251個

期內在管項目達251個，物業面積為3890萬平方米，全年新增800萬平方米，按年增長19.1%。合約管理項目達315個，合約面積為5840萬平方米，新簽約的項目71個，全年新增合約面積1020萬平方米，按年增長17%。當中TOD（公共交通為導向）的物業管理在管面積570萬平方米，合約面積610萬平方米，年內新增合約面積110萬平方米，收入2.38億元，佔總收入12.4%。今年初其中標福州地鐵2號線物業管理服務項目，更為首次在廣州市以外的TOD物業管理服務。

另外，商業在管面積則為330萬平方米，合約面積530萬平方米，年內新增合約面積170萬平方米，收入為4.93億元，按年增長38.2%。社區增值服務收入按年大增228.8%至4.42億元。公司更擬將城市商業空間服務升級，進一步拓展便民式社區商業業務。

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