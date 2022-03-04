澳門六大賭牌可申延半年

【明報專訊】澳門政府公布，已通知並請六大賭牌公司申請將賭牌期限，延長半年至今年底，經濟財政司司長李偉農昨與澳門媒體會面時稱賭牌延期的主動權屬於博企，暫時未收到博企提交申請文件。銀河娛樂（0027）及金沙中國（1928）相繼表示歡迎政府的新安排，會提交申請及配合。摩根大通料澳門有望在第三季舉行賭牌公開競投，料六大牌主很大可能取回牌照繼續經營。
李偉農相信，可在6月26日六大賭牌到期前完成延期手續。未來他們會加密到立法會小組會開會，他相信仍有足夠時間，亦會盡快完成賭牌投標工作，但是他從沒說過要到2023年安排競投。他又稱，給予3年過渡期解決衛星場問題，時間足夠。至於今年預計賭收達1300億澳門元是否過於樂觀，他表示，這是結合過往數據、展望等情况去制訂。若去年在面對預算不足時，他們有向立法會再申請增撥預算。
銀娛金沙澳博新濠歡迎安排
網上媒體《GGR Asia》引述摩根大通報告，料今年第三季度澳門政府會就賭牌進行公開競投，並在第四季批出牌照，牌照有效期自2023年開始，為時10年。該行估計現有6家賭牌持有人會很大可能取回牌照。摩根士丹利則指是次讓賭牌持有人申請續期6個月，比預期短，其認為這反映重新競投過程有望在今年底結束，但亦可依例延期。
金沙中國表示對澳門政府宣布將博彩經營批給期延長6個月表示歡迎，並會按程序提交申請。銀娛亦表歡迎，謂全力支持及配合，亦會為延續及競投牌照作最好準備。銀誤指澳門是銀娛立業之根，他們在澳的投資總額將超過1000億澳門元，現正在澳門進行的第三、四期投資項目接近500億澳門元。
澳博（0880）旗下澳娛綜合表示，就澳門政府擬將賭牌短期續約至今年底，表示歡迎，並計劃申請續牌。至於新濠表示，對政府決定延長現有博彩經營牌照表示歡迎，並致力籌備申請延續及競投事宜，並對新濠能夠繼續為澳門社區作出貢獻充滿信心。