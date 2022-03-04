澳門六大賭牌可申延半年

李偉農相信，可在6月26日六大賭牌到期前完成延期手續。未來他們會加密到立法會小組會開會，他相信仍有足夠時間，亦會盡快完成賭牌投標工作，但是他從沒說過要到2023年安排競投。他又稱，給予3年過渡期解決衛星場問題，時間足夠。至於今年預計賭收達1300億澳門元是否過於樂觀，他表示，這是結合過往數據、展望等情况去制訂。若去年在面對預算不足時，他們有向立法會再申請增撥預算。

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網上媒體《GGR Asia》引述摩根大通報告，料今年第三季度澳門政府會就賭牌進行公開競投，並在第四季批出牌照，牌照有效期自2023年開始，為時10年。該行估計現有6家賭牌持有人會很大可能取回牌照。摩根士丹利則指是次讓賭牌持有人申請續期6個月，比預期短，其認為這反映重新競投過程有望在今年底結束，但亦可依例延期。

金沙中國表示對澳門政府宣布將博彩經營批給期延長6個月表示歡迎，並會按程序提交申請。銀娛亦表歡迎，謂全力支持及配合，亦會為延續及競投牌照作最好準備。銀誤指澳門是銀娛立業之根，他們在澳的投資總額將超過1000億澳門元，現正在澳門進行的第三、四期投資項目接近500億澳門元。

澳博（0880）旗下澳娛綜合表示，就澳門政府擬將賭牌短期續約至今年底，表示歡迎，並計劃申請續牌。至於新濠表示，對政府決定延長現有博彩經營牌照表示歡迎，並致力籌備申請延續及競投事宜，並對新濠能夠繼續為澳門社區作出貢獻充滿信心。