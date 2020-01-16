經濟

強積金今年累跌5% 6年最差開局 2月投資虧損約260億 人均輸5700元

【明報專訊】據研究機構積金評級估計，2月份強積金投資虧損約為260億元，以450萬名強積金成員計算，平均每人虧損約5700元。積金評級計算強積金基金平均投資回報的所有基金表現指數，今年累跌4.7%，為2016以來最差開局。

明報記者 歐陽偉昉

受通脹、加息和烏克蘭戰事多重打擊，股票為2月表現最差資產類別。據晨星統計，大中華區股票2月虧損4.06%，港股基金虧損3.81%，去年表現最佳的美股2月虧損3.26%。保守資產則在2月表現最好，投資短期票據、定存的貨幣市場基金上月賺0.57%，受惠人民幣走強的中國債券基金賺0.45%，兩者是少數錄正回報的類別。雖然月底受惠資金避險，環球債券基金上月仍虧損1.28%。

大中華區股票2月虧損逾4%

個別基金方面，只有5隻在2月錄得正回報，永明的施羅德人民幣和港元定息組合賺0.58%，表現最差則為友邦的中港股票基金虧損4.86%。積金評級主席叢川普指出，香港疫情惡化和俄烏敵對，市場短期內將持續大幅波動，但他呼籲強積金成員切勿慌張，要保持投資、分散風險，聚焦長遠的退休目標。

俄羅斯入侵烏克蘭，施羅德報告指，目前滯脹風險升溫，經濟增長或將於通脹高企下放緩，目前已在滯脹邊緣。該行指出，經濟放緩除了對股票的實際回報有挑戰，亦應審慎地對待投資美國國債，因為通脹上升蠶食債息收益，反推動債息上升，令債價承受下行壓力。

恒指昨升123點 主板成交1156億

美國聯儲局主席鮑威爾隔晚表態3月加息0.25厘，金融股反彈，恒指昨日升0.55%或123點，收報22,467點，主板成交1156億元。國指跌0.1%，報7900點。匯控（0005）升4.1%，推動恒指升幅最多。渣打（2888）同升4%，中銀香港（2388）亦反彈3.75%。前日收市後公布業績的創科實業（0669）則升9.05%。周三晚發盈警的申洲國際（2313）昨日急挫8.5%，見52周低。吉利汽車（0175）及新奧能源（2688）分跌5.8%及4.5%，同為52周低。科技股繼續受壓，科指跌穿5000點續見推出以來新低，收跌1.16%，報4957點。美團（3690）及騰訊（0700）均跌逾1%。

受到《華爾街日報》引述消息報道中國正積極探索退出「清零政策」刺激，東航（0670）、南航（1055）、國航（0753）昨皆大升逾5%。

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