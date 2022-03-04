經濟

人行：高風險金融機構資產佔1.04%

【明報專訊】人民銀行在官網發表文章，表示自中共十九大（2017年）以來，在國務院金穩委統籌協調下進行金融風險防範化解工作，中國金融體系長期積累的風險得到有效處置，金融風險整體收斂、總體可控；人行有信心、有條件、有能力牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

人行表示，中國銀行業金融機構總體穩定。人行按季對銀行業金融機構進行評級，2021年第四季全國4398家銀行業金融機構，有4082家機構評級處於安全邊界內，其資產佔銀行業總資產的98.96%。316間高風險機構資產佔比為1.04%，「十四五」期末（2025年）有望壓降至200間以內。人行又指自2017年以來防範化解金融風險取得重要成果；第五次全國金融工作會議以來，貨幣總閘門管理得宜，遏制了宏觀槓桿率的快速上升趨勢。在新冠疫情防控穩定後，前期應對疫情的支持政策進一步改善，至2021年底宏觀槓桿率為272.5%，回到基本穩定軌道。

指整治互聯網金融亂象常態化

此外，人行指整治互聯網金融亂象，已轉入常態化監管，P2P網貸平台全部退出經營，未兌付借貸餘額從最初的1.2萬億元人民幣降至4900億元人民幣；並有效遏制境內虛擬貨幣交易炒作風氣，中國境內比特幣交易量全球佔比從90%以上迅速下降至10%。

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