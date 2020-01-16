港2月PMI急跌 私營經濟連縮兩月

【明報專訊】2月份IHS Markit香港PMI由上月48.9跌至42.9（見圖），繼續處50之下，反映香港私營經濟連續兩月收縮，並創下2020年4月以來的最大收縮幅度。報告表示，疫情嚴峻加上新一輪抗疫措施，直接影響了企業新增的訂單與產量及營商信心，從海外新接的訂單需求亦告放緩。上述因素促使就業與採購活動緊縮，庫存水平也同時下跌。雖然整體價格壓力已見紓緩，但疫情持續擴散，也導致供應商的表現進一步倒退。
企業新增的產量與訂單量連續兩月急跌，而且在第五波疫情持續惡化下，跌勢亦加劇。計及中國內地的出口訂單也同受影響，2月份跌幅擴大。有見及此，企業於月內減省人手，並收緊採購活動，促使採購庫存水平下降。隨着整體新訂單量明顯縮減，企業積壓的工作量連續第二個月急跌，錄得2020年7月以來的最大跌幅。業界指由於防疫措施收緊，有客戶腰斬或暫緩訂單。
疫情導致供應鏈瓶頸惡化
相對於1月，第五波疫情令2月供應鏈瓶頸情况更加嚴重。有關投入品交貨時間持續拖長，私營企業大多歸咎於航運及供應商延誤。綜觀而言，2月份整體的營商情緒轉趨低迷，信心度降至去年1月以來最低。企業普遍憂慮新一波疫情引伸的不明朗因素有可能加劇。
IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，第五波疫情持續擴散，加上新一輪防疫措施推出，令香港私營經濟急劇萎縮，倒退程度為2020年以來最急。在供應鏈瓶頸更趨嚴重、盈利壓力更沉重的情形下，新一波疫情令私營企業更受打擊。但他表示，《財政預算案》提出多項支援措施，因此預測今年香港GDP仍將增長2.3%。