HKTVmall局部退單 順豐停上門派送 爆疫人手缺 pandamart或未能全單送貨

明報記者 周綺琪

受取消訂單消息拖累，HKTVmall母企香港科技探索（1137）昨日股價跌3.2%。集團公告稱，確診人數急升，HKTVmall正面對前所未有的營運壓力，即使平台已竭盡全力維持營運，包括抽調後勤同事支援貨倉和前線，但仍然未能解決前線人手極度短缺問題；加上供應商、尚待公布全民強制檢測、禁足等因素下，已付款訂單有可能會被取消，但平台會盡早通知客戶。

HKTVmall逾20%前線未能執勤

集團發言人向本報表示，現時前線送貨員、司機及倉務員每天工作前均須接受快速檢測；若結果呈陽性則不能執勤，加上部分同事須家居檢疫，導致前線人手嚴重短缺。此外，供應商及商戶亦面對同樣問題，或因需求急增而缺貨。截至昨日，前線同事已有逾20%人手因檢疫措施或確診而未能執勤。

發言人續稱，由於累積訂單等候送貨時間已相當長，每日需要處理的訂單已超出負荷，同時考慮到客戶等候送貨時間或會過長，因此無法再延期派送，只能取消訂單。

需求急增 供應商缺貨缺人

但並非所有訂單都受影響，集團去年推出的24小時「HKTVExpress（極速送）」經由顧客附近的門市或合作商戶直接出貨，並由物流伙伴Zeek負責配送，故不受倉庫人手不足影響，因此發言人呼籲客戶到店自取，以縮減等候訂單的時間。集團近日起開始增聘大量全職及兼職員工，現時物流及貨倉已招聘逾130名員工，相信熟習後對集團派送及營運有幫助。

疫下人手極度短缺，連順豐香港亦公布，由於防疫措施已對公司的派送服務造成不同程度影響，因此3月5日起暫停上門收派服務，所有快件的時效將不作保證。其他網購平台方面，香港寬頻（1310）等牽頭聯營的HOME+，其發言人回覆本報表示，近日訂單量以倍數上升，部分訂單派送日期稍為延遲，但暫未有計劃取消訂單。另foodpanda發言人表示，受疫情影響，旗下網上超市pandamart等平台能維持服務的送遞員數目日漸減少，穩定目前的送遞水平已不簡單；集團正密切評估情况，考慮推出相應措施，包括早前新增提示功能，向顧客提醒訂單貨品或未能全數供應。