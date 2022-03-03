花旗瑞銀：政策轉寬 內房料回暖穩經濟

花旗廖嘉豪本周二出席該行「疫」境投資錦囊研討會時指出，雖然今年1月內地廣義貨幣供應（M2）及社會融資按年增長率已回升，惟期內銀行貸款仍然增長放緩（圖1），是制約房地產市埸的重要因素。

向前望的話，廖嘉豪預測，中國人民銀行將再次下調銀行存款準備金比率，料此舉將可推動銀行貸款增長，包括支持按揭貸款合理增長，因此，內地房地產市場於今年5月、6月料轉趨穩定。

內房1月銷售年跌30% 市場情緒疲弱

事實上，中金研究報告指出，雖然內地個人房貸利率在過去幾個月有所下降，仍然高於去年同期水平，房貸首付比的下降也並非大範圍的普降，銷售也尚未出現企穩迹象，整個房地產寬鬆的力度指數為0.19，小於貨幣、財政的政策力度指數。

瑞銀汪濤指出，今年1月內地30個大中城市的房地產銷售按年跌幅擴大至30%，部分原因是今年農曆新年較去年早，而且去年同期基數較高，亦反映即使近月地產政策有所放鬆，但市場情緒依然疲弱。

內地1月土地市場溢價銷量齊跌

汪濤表示，上市內房開發商也報告1月房地產銷售按年大幅收縮，首20大開發商的合同銷售額同比下降超過40%。此外，上月首12天（農曆大年初一至十二）內地房地產銷售面積仍較去年農曆同期下跌40%，顯示巿場依然低迷。

與此同時，內地土地市場仍然疲弱，1月百城成交土地溢價率跌至3%，接近歷史最低位。此外，1月百城土地交易量按年下跌了22%，交易額按年下降了62%，而去年12月分別按年下降了24%及16%。

內地今年建240萬保障房 撐起房地產投資

汪濤指出，在中央保持「房住不炒」的政策框架下，近月以來房地產政策溫和放鬆，當中，對於房地產相關信貸，政府已要求放鬆房貸額度、加快房貸審批、要求銀行正常發放開發貸，放鬆開發商在在岸債券市場融資的限制等。此外，據報道，中央放鬆了全國性商品房預售資金監管。

受益於上述政策放鬆，汪濤預計內地本季房地產銷售可能按季持穩（季調後面積），但按年可能仍下跌20%至25%，第二季房地產活動有望有所好轉。此外，內地政府計劃今年建設保障性租賃住房240萬套，是去年規模（94萬套）約2.5倍，這或能提振房地產投資增長。

內房對經濟重要 政府致力求穩

雖然作為內地固定資產投資「三頭馬車」之一的房地產本季料增長乏力，但汪濤預測，基建投資期內料出現反彈，因此僅屬增長動能轉換，汪說：「這是非常重要的，因為基建投資的反彈應該可以在相當程度上對冲房地產投資的下降。」

汪濤續說，近月內地房地產銷售、投資及新開工面積均下滑（圖2），除了因為政府早前收緊政策外，也有一些基本面方面的因素，例如人口老齡化、購房主力人口數量下降，故此，從中長線來說，購房需求已經處於平穩甚至是輕微下滑的階段，而由於房地產對內地經濟的影響非常重大，料政府一定會穩定房地產市場的發展。

明報記者 葉創成

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