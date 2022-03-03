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經濟
2022年3月3日星期四
技術取勝
投資策略
寬按保後首周 十大屋苑交投飈六成 千萬成交急升近兩倍 太古城連錄5宗
柏匯209呎戶482萬沽 7年實蝕28萬
將軍澳千萬成交 急升逾2倍
星客1.67億購21 BORRETT 付逾5000萬辣稅
盛滙基金1088萬沽紅磡舖 3年半升一成
MARINI首宗車位二手 4個月炒貴一成
3月加息半厘機率急降 匯控挫5% 美債曲線趨平 銀行股昨全線挫
地緣政治風險續升溫 恒指見近兩年低位
匯豐規定員工6月底前打3針 始能回辦公室 恒生跟隨
標普︰內地地方政府面臨流動性考驗
郭樹清：房地產泡沫化金融化得到扭轉
融創40億人幣境內債擬展期一年
實測3網購平台 送貨上門最少等18日 配送員須隔離「突然流失」 業界：須預備逾20%人手
銀保監：螞蟻整改未完 有問題待探索
創科去年多賺37% 下半年增長放緩
申洲盈警 去年純利跌逾三成
東建國際旗下公司保薦SPAC上市
貿發局：「設計廊」伙京東推跨境電商服務
鮑威爾支持本月加息0.25厘 美匯指數見1年高 10年債孳息反彈至逾1.8厘
北溪2號線公司申破產 106員工全遣散
福特將宣布重組 加快推動電動車業務
張兆聰：資源股續強 金融股漸可博反彈
技術取勝：信義玻璃或下試18元
券商紛推優惠搶一通客
保監籲披露醫療狀况
劉思明：資源股趨波動 轉吼相關設備股
周顯：贏大錢先預total loss
湯文亮：病毒無處不在 抗疫應積極防守
花旗瑞銀：政策轉寬 內房料回暖穩經濟
花旗料港下半年疫情受控 經濟增長逾5%
技術取勝：信義玻璃或下試18元
【明報專訊】中鋁國際望向3.5元推進（圖）
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