經濟

創科去年多賺37% 下半年增長放緩

【明報專訊】藍籌股創科實業（0669）昨日收市後公布去年度業績，純利按年升37.3%至10.99億美元，收入按年升34.6%至132.03億美元，毛利按年升36.5%至51.22億美元，毛利率按年微升0.5個百分點至38.8%，派每股末期股息12.87美仙（約1港元），按年升22%。雖然業績略勝預期，但盈利增幅與去年上半年的58%相比放緩，收入增長亦放緩。創科實業績前收報124.8元，跌3.1%。

歐洲收入增逾四成

年內，收入按地區劃分，北美增長33.7%至102.25億美元，歐洲增長41.1%至19.51億美元，而全球其他地區增長31.8%至10.27億美元。收入按產品類別劃分，核心業務電動工具業務增長37%至120億美元，當中Milwaukee品牌、Ryobi DIY及Ryobi戶外園藝工具業務均錄得雙位數增長。至於地板護理及清潔業務銷售額增長14.8%至12億美元。

今年續投資 冀業績勝市場表現

年內，創科實業資本開支按年大增63.7%至7.47億美元，主要用於對新產品的投入及相關研發費用支出。展望未來，創科實業稱，正採取獨特定位，持續鞏固在專業充電式、DIY充電式、戶外充電式及地板護理領域的領導地位。去年大力投資於擴大生產力、新產品開發、市場推廣、終端用戶轉型、地域擴張及庫存，以支持公司收入增長，今年亦將繼續對業務進行重大投資，持續讓新一年的業績高於市場表現。

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