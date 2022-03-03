經濟

銀保監：螞蟻整改未完 有問題待探索

【明報專訊】銀保監會主席郭樹清表示，對螞蟻集團等14家互聯網平台企業涉及金融業務，由人行牽頭，銀保監會、證監會、外管局一起，從前年以來一直進行整改，總體進展情况比較順利，這些平台展開的金融業務現正逐步納入監管。他又稱，「他們現在自查方面基本結束，整改還沒有完全結束，還有一些問題需要繼續探索。」

籲設制度規範政商「旋轉門」

郭樹清指出，就涉及金融業務的互聯網平台企業整改過程中會遇到各樣困難，包括企業、管理部門對產品認定或鑑定，比如數據、個人信息、個人私隱保護問題，企業信息、商業秘密保護的問題，涉及很多方面，非常複雜，但總體上認為有充分信心做好整改。

就上周中央政治局提到的政商「旋轉門」問題，郭樹清承認，原在金融機構、金融管理機構，特別是一行兩會一局（人行、銀保監會、證監會、外匯局）等機構，然後轉到行業內、市場內情况存在。他認為需有明確制度把它規範，要看是否與原來工作崗位、權力影響有直接聯繫，有否利益輸送等。

他續稱，銀保監會前期已做了一些規定，從銀保監會直接離職，肯定不能到過去監管對象機構或者和該行業密切聯繫的地方任職，而且還有保密過渡期、解密期的限制。他相信以後制度會更加規範、更加嚴密。

俄羅斯被制裁 中國影響不明顯

被問到中國會否跟隨一些國家推出針對俄羅斯的制裁措施，郭樹清表示，不贊成金融制裁，單邊發起的制裁起到的作用效果不好，且在法理上也缺乏依據，強調不會參加如此制裁。他說，有關國家制裁俄羅斯對中國經濟金融的影響，現在不是太明顯，仍需觀察，但總體上認為將來不會有太大影響，因中國經濟和金融都非常穩健，韌性很強。

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