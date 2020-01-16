實測3網購平台 送貨上門最少等18日 配送員須隔離「突然流失」 業界：須預備逾20%人手

【明報專訊】本港第五波新冠病毒疫情持續惡化，多個大型零售商因物流嚴峻加上人手短缺，相繼宣告調整營業時間及部分門店停業。據本報實測HKTVmall、HOME+、big big shop等本地三大網購平台，發現現時在平台下單購物，均需至少18天才可送貨上門（見表）。有物流業界人士表示，由於近期配送員因確診或被列作密切接觸者而需接受強制隔離並突然缺勤，現時每個星期均需為相關「突然流失」預備額外20%至30%人手。
明報記者 周綺琪、陳偉燊
本報記者昨日於香港科技探索（1137）旗下HKTVmall；香港寬頻（1310）、大昌行和嘉里物流（0636）聯營的一站式網購平台HOMEPLUS（「HOME+」）；以及電視廣播（0511）（TVB）旗下big big shop，同樣下單購買3條10卷裝衛生紙和兩包即食麵，去同一個地址，以今日起計，發現各平台需時至少18天才可送貨上門。值得留意的是，若在HOME+購買部分商戶產品可享有「即刻送」服務，惟該服務設有最低消費金額，並需於每天晚上7時前下單，相關訂單則可於晚上9時前送達。
商戶調整營業時間 訂單減最多20%
對於近期部分零售商物流服務滯後，本地物流初創企業「斑馬到家（Zeek）」聯合創辦人及策略總監范俊彥表示，集團近期平均每星期有約20%至30%配送員因確診或成為密切接觸者而需要隔離，導致人手突然流失。因此，集團需每星期預留相應額外人手應付上述缺勤情况。他續指，由於部分零售商戶調整營業時間或停業，導致有關物流訂單減少最多20%；但撇除相關流失訂單，受惠日常生活用品和檢測樣本等特別類產品帶動，近期訂單數目增加50%至一倍。
此外，中郵電貿行政總裁陳啟成表示，近期市民感覺香港市面貨品較前為少，原因是與貨運航班較前稀疏有關。
貨運航班疏落 日韓貨來港需時1個月
隨着檢疫要求較以往嚴謹，加上到港貨運航班疏落，導致日韓來港產品到港至少需時1個月。至於內地的貨品來港，連同消毒殺菌，則較正常時期需時多1至2天。另歐美產品亦受當地廠房關停影響供應，物流時間同樣較正常時間多出數天。