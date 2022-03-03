融創40億人幣境內債擬展期一年

融創發言人對報道不予置評。另消息人士說，融創已向投資者表達，有額外資金兌付將於4月1日到期的40億元人幣可回售債券，但由於有投資者提出可否持有債券多一年時間，故近期向投資者查詢是否有意明年才售回。消息說融創最近在與包括信達（1359）在內四大資產管理公司談合作，以快速提升流動性及儲備更多資金。融創股價昨跌5.79%，其2024年到期票面息6.65厘票據，每1美元面值造價跌7.825美分，只有32.412美分，跌19.45%。

除融創外，大部分民營內房股普遍下跌龍光集團（3380）大跌13.6%。另禹洲集團（1628）因為某些持有其舊票據少數權益的人士，聲稱如果公司不按他們的條件贖回舊票據，要對公司採取法律行動，該股昨日亦跌9.52%。

內房股普遍下跌 龍光挫13.6%

另碧桂園（2007）公佈2月份銷售數據，實現合同銷售約327.6億元（人民幣．下同），按月跌9.9%，按年跌29.62%。合同銷售建築面積約448萬方米，按月減少14萬平方米，按年則減少78萬方米，其股價昨跌7.46%。