匯豐規定員工6月底前打3針 始能回辦公室 恒生跟隨

匯豐內部電郵指出，該行的員工疫苗通行證名為「HSBC Safe Pass」，3月28日起，員工要進入辦公室（包括總行、各區辦公室及各分行）都最少要打一針新冠疫苗；4月30日起，最少要打兩針；6月30日起，最少要打3針。除非員工能取得有效的醫生證明，證明他們不適宜接種疫苗，但他們仍要定期進行檢測。

上述要求適用於所有匯豐員工，同時亦適用於所有合約員工及第三方員工。措施不適用於進入分行的一般市民。不過，工商金融業務（包括中小企）客戶、及環球銀行業務（包括投行）客戶，以及其他工作上的訪客（例如記者、參觀者等），如果進入匯豐辦公室，均要跟隨該行的疫苗指引。目前，匯豐已有逾9成香港員工已接種兩劑疫苗。匯豐仍有給予員工每打一針有一天假期，包括第三針。

渣打：因健康無法打針 個別跟進

恒生銀行（0011）發言人稱，有類似安排，發言人強調恒生一向注重員工及客戶的健康和安全，現時該行超過9成的員工已接種疫苗。據了解，恒生亦會跟隨匯豐的安排，分3個階段推行員工疫苗通行證。

渣打發言人稱，健康工作安排的首階段將於4月1日實施，員工須接種首劑新冠疫苗才可進入辦公地點。新安排不適用於該行客戶。渣打又指出，大部分員工已接種疫苗，而因健康或其他原因無法接種的員工，該行將個別跟進。

中銀香港（2388）亦回覆，將按監管指引實施疫苗通行證，並正制定相關具體細節。為配合社區疫苗接種計劃，如員工需要攜帶子女及父母前往接種疫苗，可在工作時間內安排。

保監局在上月發出通告，強烈建議保險公司員工進入辦事處需已接種新冠疫苗。宏利昨日回覆本報查詢時表示，已就員工進入辦公室實施疫苗通行證安排。保誠表示強烈建議員工接種疫苗，但亦明暸每個員工健康狀况均有不同，故希望能按自身情况及需要接種。富衛指自2月24日起，除獲豁免以外，所有進入辦公室的僱員、代理人及訪客均須遵照疫苗通行證的安排。