MARINI首宗車位二手 4個月炒貴一成

【明報專訊】將軍澳跨灣大橋最快今年通車，區內日出康城MARINI亦首錄車位二手成交。利嘉閣地產分區經理蔡庭勇表示，有關車位為2樓雙號車位，原業主2021年10月以212萬元向發展商一手購入，最新以233萬元沽出，4個月帳賺21萬元或近10%。蔡又稱，MARINI全屋苑總共274個車位，車位比例為6比1，不少未能購入車位的業主一直留意車位二手市場，至近日上述車位業主放售，旋即獲MARINI業主垂青，並火速拍板購入。
佳寧娜相關人士4820萬沽葵涌工廈
工廈買賣未受疫情影響，市場屢錄成交。資料顯示，葵涌瑞森工業大廈2樓全層，面積約13,295方呎，上月初以4820萬元售出，呎價3625元。原業主為卓越餐飲及食品管理服務有限公司，公司董事包括佳寧娜（0126）主席馬介欽等，該公司2019年8月以約4330萬元購入，持貨2年多，帳面獲利490萬元或約11%。
此外，據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年2月份工商舖註冊量錄427宗（反映1月市况），較今年1月529宗，按月下跌19.3%，登記金額按月跌47.8%至48.29億元。美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪稱，因疫情收緊的防疫措施影響商業活動，工商舖投資氣氛薄弱，舖市更為淡靜，除食肆、食物及生活必需品，市面零售氣氛普遍慘淡。他預計待疫情穩定後，工商舖交投才有望回升。