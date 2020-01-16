MARINI首宗車位二手 4個月炒貴一成

【明報專訊】將軍澳跨灣大橋最快今年通車，區內日出康城MARINI亦首錄車位二手成交。利嘉閣地產分區經理蔡庭勇表示，有關車位為2樓雙號車位，原業主2021年10月以212萬元向發展商一手購入，最新以233萬元沽出，4個月帳賺21萬元或近10%。蔡又稱，MARINI全屋苑總共274個車位，車位比例為6比1，不少未能購入車位的業主一直留意車位二手市場，至近日上述車位業主放售，旋即獲MARINI業主垂青，並火速拍板購入。