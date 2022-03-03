盛滙基金1088萬沽紅磡舖 3年半升一成

小食店2.8萬租用 租金回報率3.1厘

該基金2018年7月以978萬元購入，持貨逾3年半，帳面獲利110萬元或11%。李氏又稱，受第五波疫情影響，基金現時放售的商舖，普遍調低叫價10%至15%，同步亦趁市况低迷吸納舖位，目標斥資約6億至8億元購入30至40間商舖。

另外，中原（工商舖）高級分區營業董事彭慧思表示，由大鴻輝集團旗下鰂魚涌英皇道1001號的銀座式商廈，近日獲攀石場公司以呎租30元租用6樓半層樓面，面積3792方呎，即月租約11.37萬元。彭又稱，該廈現僅餘5層樓面待租，分別7樓、8樓、9樓及18至21樓，面積由5402至6681方呎，其中8及9樓附設平台，發展商意向呎租約35元，即月租約18.9萬元起。另發展商因應疫情而按不同行業，提供不同租務優惠條款。

[香港地產]