經濟
香港地產

柏匯209呎戶482萬沽 7年實蝕28萬

【明報專訊】雖然寬按後對二手有支持作用，但發展局上周公布限呎條款擴至市區重建項目，即全面封殺納米樓，市場再有納米樓半新盤業主蝕讓單位套現個案。中原地產高級區域營業董事陳凱超表示，筲箕灣柏匯高層K室，實用面積209方呎，開放式間隔，以482萬元易手，實呎23,062元。原業主2015年491萬元買入，持貨7年，帳面蝕約9萬元或約2％。若連同使費計，料原業主需實蝕約28萬元或約5％。

香島3房業主持貨4年實蝕一成

另外，中原地產副分區營業經理鄭俊輝稱，筲箕灣香島5座中層B室，實用面積845方呎，3房1套間隔，望開揚山景，以1668萬元易手，實呎19,740元。原業主2018年以1769萬元買入，持貨約4年，帳面蝕101萬元或6%。若連同成交所涉及的雜項使費計，料原業主需實蝕逾180萬元或約一成離場。事實上，樓齡約3年半的香島不時錄得蝕讓成交，據代理數據顯示，連同上述成交，屋苑累錄12宗二手蝕讓成交，蝕幅介乎3％至22％不等。

新蒲崗廣場2房697萬沽 3年升16％

疫情下樓市持續回軟，有業主趁額印鬆綁即沽售手持單位止賺離場。香港置業首席聯席董事陳煒鈞表示，新蒲崗廣場2座中層H室，實用面積417方呎，2房間隔，原業主以約735萬元放盤後吸引同區客洽詢，雙方議價後減價38萬元或約5％，以697萬元成交、實呎16,715元，屬市價水平。原業主2019年3月以約598萬元購入，持貨3年額印期滿即沽售，帳面獲利99萬元，升值約16%。

[香港地產]

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