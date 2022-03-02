鄧成波家族14億放售觀塘工廈

資料顯示，鄧成波家族2014年以10.8億元購入，若以意向價14億元售出，帳面賺3.2億元或近30%。翻查資料，鄧氏家族上月叫價16.8億元，放售葵涌另一幢工廈成功中心，總樓面約24萬方呎，呎價7000元。

另資料顯示，油麻地利業街11及13號地下B舖連閣樓去年底易手，面積約800方呎，成交價2600萬元，呎價約3.25萬元；另毗鄰利業街9號地舖，今年1月以3050萬元易手，以面積1000方呎計，呎價約3.05萬元。

上述兩舖位買家均為恆亞投資有限公司，註董事為梁家馨，過去曾協助新世界（0017）或有關人士併購舊樓，不排除購入物業作收購，共涉資5650萬元。

曾助新世界人士 5650萬購油麻地兩舖

據悉，利業街11及13號地下B舖連閣樓原業主早於1973年以22.2萬元購入，持貨49年，帳面賺2577.8萬元或116倍；利業街9號地舖原業主2011年以550萬元購入，持貨11年，帳面賺2500萬元或4.5倍。