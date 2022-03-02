經濟

香港地產

上月未補價公屋居屋成交42宗 或為1997年有紀錄以來按月新低

【明報專訊】第五波新冠疫情失控，港府再收緊多項防疫措施，影響樓市成交；2月份除新盤僅錄約120宗交投，為近9年來按月新低外，房委會昨日公布，2月未補地價公屋、居屋成交的臨時統計數字，上月全月僅錄42宗未補價成交，有機會為1997年有紀錄以來按月新低。

屬臨時數字 房委月中再更新

房委會數據顯示，2月全月僅錄得42宗未補地價公屋或居屋成交；相關數字仍屬臨時統計數字，房委會或於3月中再更新。不過，若上述臨時數字變動不大，預料有機會成為1997年9月有紀錄以來按月交投量新低。

翻查資料，以臨時數字計，上一個交投量低位紀錄於2018年9月錄得，當時全月成交量的臨時數字顯示為38宗，及後修正為65宗。至於參考近10年未補價交投量資料（正式數字），上一個交投量低位已追溯到2015年12月，全月共錄得61宗成交。

莊太量：未來將有報復式反彈

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，上月未補價公營房屋交投量低，主要是受疫情影響，市民看淡短線樓市，使入市意欲下降。莊續稱，民眾的購買力會累積，預計未來交投量會有報復式反彈，惟最快料於禁足令完結後才可見。

凱樂苑未補價2房 呎價1.36萬創新高

不過，2月不乏新居屋未補價成交，個別屋苑更於疫市下錄得高價成交；當中長沙灣居屋凱樂苑C座中層04室，實用面積394方呎2房戶，以538萬元（未補價）易手、實呎13,656元，呎價創屋苑新高（未補價）；資料顯示，原業主2019年9月以268.09萬元向房委會一手買入，持貨僅兩年半便轉手，帳面獲利269.91萬元或逾一倍，而原業主持貨不足3年額印SSD禁售期，需付樓價10％辣稅、涉約53.8萬元，連同佣金等雜費計，原業主料仍實質獲利約190萬元或約七成。

資料顯示，上述原業主買入單位時，向銀行承做約88％按揭，即當年僅斥資約32萬元入市。

另一方面，雖然上月樓市交投低迷，但上月地產代理持牌人數仍繼續創新高。地產代理監管局數據顯示，2月持牌代理人數達42,408人，按月增加91人或約0.2%，已連升9個月，並連續7個月創出歷史新高。

相關字詞﹕凱樂苑 莊太量 房委會 未補價公營房屋

上 / 下一篇新聞

港交所：倘禁足 確保市場正常運作 金管局稱適時提供指引 券商料個別後勤可上班
港交所：倘禁足 確保市場正常運作 金管局稱適時提供指引 券商料個別後勤可上班
彭博：金管局擬游說政府縮短隔離
彭博：金管局擬游說政府縮短隔離
置富指暫緩追租 損業主短期收租能力
置富指暫緩追租 損業主短期收租能力
煤氣再推延遲交費 本月起可押後兩月
煤氣再推延遲交費 本月起可押後兩月
外派員工宜居城市 港急跌19位至77
外派員工宜居城市 港急跌19位至77
禁足受惠股炒起 HKTVmall母飈逾一成
禁足受惠股炒起 HKTVmall母飈逾一成
2月現樓按揭按月大減57%
2月現樓按揭按月大減57%
美團推1元佣金助疫區困難商戶 分析：受惠商戶屬少數 助紓監管情緒
美團推1元佣金助疫區困難商戶 分析：受惠商戶屬少數 助紓監管情緒
百度去年收入增16% 李彥宏：穩健增長
百度去年收入增16% 李彥宏：穩健增長
澳門上月賭收近78億 券商料本月回落
澳門上月賭收近78億 券商料本月回落
勵駿委周錦輝妻接陳榮煉總裁職
勵駿委周錦輝妻接陳榮煉總裁職
匯德申SPAC上市 陳德霖曾蔭權妹發起
匯德申SPAC上市 陳德霖曾蔭權妹發起
美擬釋6000萬桶戰略油儲紓油價 僅俄羅斯不到6天產量 布油再升穿100美元
美擬釋6000萬桶戰略油儲紓油價 僅俄羅斯不到6天產量 布油再升穿100美元
麥樸思：俄資避制裁 推升虛幣價
麥樸思：俄資避制裁 推升虛幣價
通脹高企 折扣店吸客 Target收入較疫前升36%
通脹高企 折扣店吸客 Target收入較疫前升36%
張兆聰：憂禁足商場房託受壓 領展反可低吸
張兆聰：憂禁足商場房託受壓 領展反可低吸
技術取勝：中電或回試77元並低位整固
技術取勝：中電或回試77元並低位整固
劉思明：低殘股反彈 大巿難言見底
劉思明：低殘股反彈 大巿難言見底
周顯：十年不炒股變老叔父
周顯：十年不炒股變老叔父
湯文亮：仇人才會借錢畀你去炒樓？
湯文亮：仇人才會借錢畀你去炒樓？
盧楚仁：俄羅斯經濟大勢已去
盧楚仁：俄羅斯經濟大勢已去
地建會：禁追租無法與政府達共識 謝邱安儀：立法令業主不得不與租戶商量
地建會：禁追租無法與政府達共識 謝邱安儀：立法令業主不得不與租戶商量
零售協會支持政府立法禁追租
零售協會支持政府立法禁追租
利嘉閣：本月新盤成交或下試100宗
利嘉閣：本月新盤成交或下試100宗
丰滙3房特色戶1268萬沽 8年帳賺近五成
丰滙3房特色戶1268萬沽 8年帳賺近五成
鄧成波家族14億放售觀塘工廈
鄧成波家族14億放售觀塘工廈
MONTEREY 臨海濱長廊海景醉人
MONTEREY 臨海濱長廊海景醉人
基座商場方便購物 海旁餐廳賞美景
基座商場方便購物 海旁餐廳賞美景
宏利陳致洲：看好印度印尼經濟增長前景
宏利陳致洲：看好印度印尼經濟增長前景