上月未補價公屋居屋成交42宗 或為1997年有紀錄以來按月新低

屬臨時數字 房委月中再更新

房委會數據顯示，2月全月僅錄得42宗未補地價公屋或居屋成交；相關數字仍屬臨時統計數字，房委會或於3月中再更新。不過，若上述臨時數字變動不大，預料有機會成為1997年9月有紀錄以來按月交投量新低。

翻查資料，以臨時數字計，上一個交投量低位紀錄於2018年9月錄得，當時全月成交量的臨時數字顯示為38宗，及後修正為65宗。至於參考近10年未補價交投量資料（正式數字），上一個交投量低位已追溯到2015年12月，全月共錄得61宗成交。

莊太量：未來將有報復式反彈

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，上月未補價公營房屋交投量低，主要是受疫情影響，市民看淡短線樓市，使入市意欲下降。莊續稱，民眾的購買力會累積，預計未來交投量會有報復式反彈，惟最快料於禁足令完結後才可見。

凱樂苑未補價2房 呎價1.36萬創新高

不過，2月不乏新居屋未補價成交，個別屋苑更於疫市下錄得高價成交；當中長沙灣居屋凱樂苑C座中層04室，實用面積394方呎2房戶，以538萬元（未補價）易手、實呎13,656元，呎價創屋苑新高（未補價）；資料顯示，原業主2019年9月以268.09萬元向房委會一手買入，持貨僅兩年半便轉手，帳面獲利269.91萬元或逾一倍，而原業主持貨不足3年額印SSD禁售期，需付樓價10％辣稅、涉約53.8萬元，連同佣金等雜費計，原業主料仍實質獲利約190萬元或約七成。

資料顯示，上述原業主買入單位時，向銀行承做約88％按揭，即當年僅斥資約32萬元入市。

另一方面，雖然上月樓市交投低迷，但上月地產代理持牌人數仍繼續創新高。地產代理監管局數據顯示，2月持牌代理人數達42,408人，按月增加91人或約0.2%，已連升9個月，並連續7個月創出歷史新高。