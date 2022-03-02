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經濟
2022年3月2日星期三
技術取勝
投資策略
港交所：倘禁足 確保市場正常運作 金管局稱適時提供指引 券商料個別後勤可上班
彭博：金管局擬游說政府縮短隔離
置富指暫緩追租 損業主短期收租能力
煤氣再推延遲交費 本月起可押後兩月
外派員工宜居城市 港急跌19位至77
禁足受惠股炒起 HKTVmall母飈逾一成
2月現樓按揭按月大減57%
美團推1元佣金助疫區困難商戶 分析：受惠商戶屬少數 助紓監管情緒
百度去年收入增16% 李彥宏：穩健增長
澳門上月賭收近78億 券商料本月回落
勵駿委周錦輝妻接陳榮煉總裁職
匯德申SPAC上市 陳德霖曾蔭權妹發起
美擬釋6000萬桶戰略油儲紓油價 僅俄羅斯不到6天產量 布油再升穿100美元
麥樸思：俄資避制裁 推升虛幣價
通脹高企 折扣店吸客 Target收入較疫前升36%
張兆聰：憂禁足商場房託受壓 領展反可低吸
技術取勝：中電或回試77元並低位整固
劉思明：低殘股反彈 大巿難言見底
周顯：十年不炒股變老叔父
湯文亮：仇人才會借錢畀你去炒樓？
盧楚仁：俄羅斯經濟大勢已去
地建會：禁追租無法與政府達共識 謝邱安儀：立法令業主不得不與租戶商量
零售協會支持政府立法禁追租
上月未補價公屋居屋成交42宗 或為1997年有紀錄以來按月新低
利嘉閣：本月新盤成交或下試100宗
丰滙3房特色戶1268萬沽 8年帳賺近五成
鄧成波家族14億放售觀塘工廈
MONTEREY 臨海濱長廊海景醉人
基座商場方便購物 海旁餐廳賞美景
宏利陳致洲：看好印度印尼經濟增長前景
技術取勝：中電或回試77元並低位整固
【明報專訊】藥明生物料70元阻力大（圖）
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