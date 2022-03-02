經濟
國際金融

通脹高企 折扣店吸客 Target收入較疫前升36%

【明報專訊】美國通脹高企，折扣零售巨頭Target（美：TGT）的銷售持續增長。在截至1月底的財年，收入達1060億美元（約8268億港元），與兩年前疫情爆發前的財年相比，升幅接近36%。Target早段股價升逾一成。

Zoom收入放緩 股價高峰跌逾75%

儘管供應鏈面臨壓力，Target在第四財季銷售額按年增長9%。Target預計，即使新冠疫情緩和，其銷售仍將繼續增長。該公司預測，未來一年的收入增幅將介乎「低至中個位數百分比」（low to mid single digits），並預計調整後的每股盈利，將有高個位數百分比的增長，兩者均高於分析師預期。

美2月ISM製造業指數勝預期

疫情期間迅速發展的視訊會議軟件商Zoom（美：ZM）收入增長放緩。在截至1月底的第四財季，收入按年增21%，較第三季的35%增幅顯著放慢。Zoom預計，本財年收入將增長10.7%至45.5億美元，低於分析師預期的47.1億美元，早段股價跌逾3%。Zoom自2020年10月股價見頂以來，市值縮水四分之三以上。

此外，美國經濟活動繼續重啟，2月ISM製造業指數升至58.6，高於預期。新訂單加快增長，產出也有所加快。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

港交所：倘禁足 確保市場正常運作 金管局稱適時提供指引 券商料個別後勤可上班
港交所：倘禁足 確保市場正常運作 金管局稱適時提供指引 券商料個別後勤可上班
彭博：金管局擬游說政府縮短隔離
彭博：金管局擬游說政府縮短隔離
置富指暫緩追租 損業主短期收租能力
置富指暫緩追租 損業主短期收租能力
煤氣再推延遲交費 本月起可押後兩月
煤氣再推延遲交費 本月起可押後兩月
外派員工宜居城市 港急跌19位至77
外派員工宜居城市 港急跌19位至77
禁足受惠股炒起 HKTVmall母飈逾一成
禁足受惠股炒起 HKTVmall母飈逾一成
2月現樓按揭按月大減57%
2月現樓按揭按月大減57%
美團推1元佣金助疫區困難商戶 分析：受惠商戶屬少數 助紓監管情緒
美團推1元佣金助疫區困難商戶 分析：受惠商戶屬少數 助紓監管情緒
百度去年收入增16% 李彥宏：穩健增長
百度去年收入增16% 李彥宏：穩健增長
澳門上月賭收近78億 券商料本月回落
澳門上月賭收近78億 券商料本月回落
勵駿委周錦輝妻接陳榮煉總裁職
勵駿委周錦輝妻接陳榮煉總裁職
匯德申SPAC上市 陳德霖曾蔭權妹發起
匯德申SPAC上市 陳德霖曾蔭權妹發起
美擬釋6000萬桶戰略油儲紓油價 僅俄羅斯不到6天產量 布油再升穿100美元
美擬釋6000萬桶戰略油儲紓油價 僅俄羅斯不到6天產量 布油再升穿100美元
麥樸思：俄資避制裁 推升虛幣價
麥樸思：俄資避制裁 推升虛幣價
張兆聰：憂禁足商場房託受壓 領展反可低吸
張兆聰：憂禁足商場房託受壓 領展反可低吸
技術取勝：中電或回試77元並低位整固
技術取勝：中電或回試77元並低位整固
劉思明：低殘股反彈 大巿難言見底
劉思明：低殘股反彈 大巿難言見底
周顯：十年不炒股變老叔父
周顯：十年不炒股變老叔父
湯文亮：仇人才會借錢畀你去炒樓？
湯文亮：仇人才會借錢畀你去炒樓？
盧楚仁：俄羅斯經濟大勢已去
盧楚仁：俄羅斯經濟大勢已去
地建會：禁追租無法與政府達共識 謝邱安儀：立法令業主不得不與租戶商量
地建會：禁追租無法與政府達共識 謝邱安儀：立法令業主不得不與租戶商量
零售協會支持政府立法禁追租
零售協會支持政府立法禁追租
上月未補價公屋居屋成交42宗 或為1997年有紀錄以來按月新低
上月未補價公屋居屋成交42宗 或為1997年有紀錄以來按月新低
利嘉閣：本月新盤成交或下試100宗
利嘉閣：本月新盤成交或下試100宗
丰滙3房特色戶1268萬沽 8年帳賺近五成
丰滙3房特色戶1268萬沽 8年帳賺近五成
鄧成波家族14億放售觀塘工廈
鄧成波家族14億放售觀塘工廈
MONTEREY 臨海濱長廊海景醉人
MONTEREY 臨海濱長廊海景醉人
基座商場方便購物 海旁餐廳賞美景
基座商場方便購物 海旁餐廳賞美景
宏利陳致洲：看好印度印尼經濟增長前景
宏利陳致洲：看好印度印尼經濟增長前景