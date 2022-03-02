通脹高企 折扣店吸客 Target收入較疫前升36%

Zoom收入放緩 股價高峰跌逾75%

儘管供應鏈面臨壓力，Target在第四財季銷售額按年增長9%。Target預計，即使新冠疫情緩和，其銷售仍將繼續增長。該公司預測，未來一年的收入增幅將介乎「低至中個位數百分比」（low to mid single digits），並預計調整後的每股盈利，將有高個位數百分比的增長，兩者均高於分析師預期。

美2月ISM製造業指數勝預期

疫情期間迅速發展的視訊會議軟件商Zoom（美：ZM）收入增長放緩。在截至1月底的第四財季，收入按年增21%，較第三季的35%增幅顯著放慢。Zoom預計，本財年收入將增長10.7%至45.5億美元，低於分析師預期的47.1億美元，早段股價跌逾3%。Zoom自2020年10月股價見頂以來，市值縮水四分之三以上。

此外，美國經濟活動繼續重啟，2月ISM製造業指數升至58.6，高於預期。新訂單加快增長，產出也有所加快。

（綜合報道）

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