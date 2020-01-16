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美擬釋6000萬桶戰略油儲紓油價 僅俄羅斯不到6天產量 布油再升穿100美元

【明報專訊】歐美收緊對俄羅斯的制裁之際，美國與盟友動用石油儲備紓緩油價。彭博引述知情人士稱，國際能源署（IEA）同意釋放6000萬桶石油儲備，不過國際油價繼續在高位徘徊。布蘭特期油昨升穿每桶100美元大關，高見每桶105.71美元。紐約期油高見每桶103.65美元，再創逾7年新高。

市場憂慮俄羅斯商品交易受阻，小麥價格創2008年以來高位。市場憂慮通脹持續升溫，美股三大指數早段微跌，泛歐Stoxx 600指數午夜前跌逾1%。美國10年期國債孳息率跌穿1.8厘。

美10年債孳息跌穿1.8厘

彭博引述知情人士稱，美國與主要石油消費國正考慮釋出6000萬桶戰略石油儲備，包括美國投放3000萬桶，其他盟友亦釋放3000萬桶，合計相當於俄羅斯不到6天的產量。交易員正評估釋出油儲對油市有多大影響。澳洲聯邦銀行的分析認為，釋出戰略儲備僅可暫時遏制油價升幅。

高盛、摩根士丹利和摩通在內的大行都預期原油供應可能受阻，上調原油價格預測。高盛指出，白宮不排除制裁俄羅斯的大宗商品交易，市場定價需反映這種風險。

雖然迄今為止，歐美沒有直接對俄羅斯商品實施制裁。不過摩通昨給客戶的報告指出，助大宗商品貿易公司進行交易的歐洲主要金融機構，已開始限制大宗商品交易的融資，而中資銀行也在撤出。加上航運成本飈升等，商品貿易正受到限制。

摩根士丹利昨上調近期油價預測，稱地緣政治形勢可能導致油價風險溢價（risk premium）在未來幾個月維持。在市場趨緊的背景下，即使供應輕微受阻，也會對價格產生很大影響。

摩根士丹利最新預計，第二季布蘭特原油平均價格為每桶110美元，高於此前預測的100美元，並有可能上望125美元。

大摩料布油下季上望125美元

ING大宗商品研究主管帕特森（Warren Patterson）稱，市場價格未反映俄羅斯石油出口可能面臨的嚴重影響，如果情况進一步惡化，油價將有很大的上行風險。提供油市數據分析的顧問機構OilX指出，俄羅斯海運原油和成品油嚴重中斷的風險，油價可能升穿每桶150美元。

布蘭特原油交易存在嚴重的現貨溢價（Backwardation，即時交割的原油價格高於較晚交割的原油），反映市場對供應趨緊的擔憂。布蘭特原油昨天的現貨溢價為每桶3.72美元，對比1個月前為1.39美元。

能源企業加入抵制俄羅斯的行列，殼牌（英：SHEL）和英國石油（英：BP）相繼表示，會剝離俄羅斯的能源資產，法國道達爾（TotalEnergies）（法：TTE） 也表示，不再投資俄羅斯的新項目。

此外，國際指數公司MSCI一名高層表示，俄羅斯受到嚴厲制裁後，俄羅斯股市變成「無法投資」，擬將俄羅斯個股從MSCI指數剔除。Visa（美：V）和萬事達卡（美：MA）宣布，將停止讓俄羅斯多家金融機構接入其網絡。

（綜合報道）

[國際金融]

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