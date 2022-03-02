經濟

美團推1元佣金助疫區困難商戶 分析：受惠商戶屬少數 助紓監管情緒

【明報專訊】2月中發改委稱要引導外賣平台降費，美團（3690）昨日宣布為疫區困難商戶推出援助措施，包括為合資格的困難商戶推出佣金收費減半優惠，更承諾上限為1元（人民幣，下同），對完成費率透明化的困難商戶推佣金收費上限5%，預計為此受益的商戶超過百萬戶。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦分析，該受惠的商戶數僅佔美團全國商戶數的小部分，對收入未造成影響；相反，作為市場第一間主動有此舉動的科網公司，能有效紓緩市場監管情緒。美團昨日收報173.4元，全日升0.7%，但股價年初至今已累挫23%。

明報記者 陳麗歡

美團分別從商戶降低成本和開源增收兩方面推出舉措。在降低成本方面，於本月至12月內，為疫情地區經營困難的中小商戶，提出外賣實行技術服務費（即佣金）減半優惠，減半後每單上限1元，合資格商戶須屬疫情中高風險地區以及所屬區縣，及商戶的日均交易額下降超30%。商戶可使用的該優惠時間於當地被列為中高風險地區之日起，至解除封控後一個月。

佣金上限5% 提供外賣接單設備

至於完成費率透明化的困難商戶，美團將結合經營情况、困難程度進行評估，佣金上限5%，預計將有超百萬商戶受益。此外，對以外賣經營為主、特別困難的商戶，美團外賣將進行定點幫扶。目前費率透明化已覆蓋全國70%商戶。在商戶開源增收方面，美團為線上經營能力不足的困難商戶免費提供外賣管家服務，以及雲印表機、出餐寶等外賣接單設備。

兩會前出招 通海阮子曦：迎合監管

阮子曦表示，美團此舉是趁在國內兩會前主動交功課，迎合監管，因當局早前曾提倡各方需共同努力，分擔社會責任，渡過疫情難關。美團今次主動表示並不是第一次，過去亦曾間中響應號召。他認為，小部分的外賣佣金收入減少，並不影響美團全年收入，這亦只佔美團總商戶數的少數，反則措施利好市場情緒及股價。

標普：美團須恢復盈利免降評級

標普昨日表示，今年又是國內科網企業面臨充滿挑戰的年份，年內以監管行動、經濟增長放緩和競爭加劇為重點市場因素，在以上環境下，科網的收入及利潤增長將放緩，淨現金流可能出現惡化。分析師表示，在監管壓力下，多數受批評的科網公司都會留有現金作繳交罰款的風險，在現金緩衝減少等情况下，美團必須恢復盈利，以避免潛在評級下降。

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