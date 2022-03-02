港交所：倘禁足 確保市場正常運作 金管局稱適時提供指引 券商料個別後勤可上班

明報記者 葉翠、胡學能、周綺琪

港交所表示，會致力保障市場的穩健營運，無論當前環境如何，集團的目標是保持市場正常運作。證監會表示，即使政府決定在全民檢測期間，限制人員流動，仍有信心會有相應安排，令持牌機構及市場可如常運作；金管局則稱，會繼續與銀行業保持溝通，並適時向業界提供指引。

耀才期望封區多於封城

輝立證券企業融資副經理陳英傑表示，目前公司有足夠人手，大部分員工已在家工作，公司有相關配套協助。他指出，若當局宣布禁足會維持員工在家工作，基本上無異於現時做法，相信屆時可如常運作。他透露，證監曾向該行詢問哪些部門需要員工在實體上班地點工作，估計政府或設有機制容許一兩個後勤員工回公司工作。

耀才證券行政總裁許繹彬亦稱，現時公司人手充足，若禁足政策落實，所有員工會變為在家工作，包括客戶服務、電話落盤、交收、會計等部門，相信不影響日常運作。他又提到，期望當局實施封區而非「封城」，至少不會同時影響兩個辦公室的運作。他稱現時「流言滿天飛」，市場深受不明朗消息籠罩，政府應盡快公布詳情。

近日多間大行先後調低對本港經濟預測，美銀昨日最新指，將今年全年香港實質經濟增長預期由2.2%，下調至1.6%，即低於政府的2%至3.5%預測。美銀更預料，最差的情况GDP增長會放緩至只有0.2%。

美銀：紓困措施不足提振經濟 上半年GDP或續收縮

該行指，儘管政府已宣布多項紓困措以減輕經濟衝擊，但這些措施或不足以大幅提振經濟，大部分措施均需時實行，效果亦會滯後。不過，經濟復蘇最終取決於政府能以多快速度控制這波疫情；若疫情比預期更早受控，相信經濟最快可於4月開始復蘇。

此外，報告又提及，受防疫措施限制，本地消費以至商業活動表現疲弱，首季GDP料跌1.1%，上半年都可能會收縮。該行預期，經濟衝擊將長時間持續，加上隨着局部封城及每月高達2%至3%人口、即約數十萬人離港，消費緩慢復蘇至2022年下半年。

料1個月拆息年底1.3% 明年見3%

該行又估計，香港同時受息口上升影響，截至今年底，1個月香港銀行同業拆息（HIBOR）將會升至1.3%；至2023年底則增至3%，同時亦會帶動最優惠利率於明年下半年上調。