上月新盤12宗取消交易減八成

柏傲莊III錄7宗佔逾半

其中由新世界（0017）及港鐵（0066）合作的大圍站上蓋柏傲莊III，去年夏天爆出建築規格不達標而要重建兩幢住宅，項目上月錄得7宗取消交易個案；若以去年8月中至今計，則累錄約160宗同類個案，佔售出總數845伙的19%，涉銷售總值逾26.35億元。另外，永泰地產（0369）屯門掃管笏OMA OMA，上月錄2宗撻訂個案，料涉訂金逾147萬元。其中一宗2B座19樓F室，實用351方呎、1房間隔，2019年7月以545.2萬元售出，上月取消交易，料遭沒收樓價20%訂金、涉約109萬元。

成交方面，恒大（3333）屯門掃管笏現樓項目恆大．珺瓏灣兩期項目，上月共錄7宗成交。美聯物業區域營業董事郭寶強表示，最新兩宗成交來自項目第2期，包括3A座3樓P室，單位實用面積223方呎，開放式間隔，以390萬元售出，折合實呎17,489元。以及5A座21樓C室，實用307方呎、1房間隔，近日以546.1萬元售，實呎17,788元。