稱禁追租困難 地建會今洽陳茂波 梁志堅：九倉旗下受疫情影響租戶 已減租三至六成

明報記者 林可為

陳茂波上周發表《財政預算案》公布，面對現時的艱難時期，當局擬立法禁止業主對指定行業追租或中止租約，為期3個月，並可按需要再延長3個月，惟強調只屬非常時期的非常政策。梁志堅昨日表示，會員今日將與財政司長陳茂波召開電話會議，屆時會表明業界已不乏免租或減租措施以支援商戶，惟只是支援措施各有不同而已；梁續稱，以九倉而言，已為旗下商場租戶提供30%至60%租金減免。梁又稱，商會會員今日亦會向財政司長表達，實行禁止向特定行業追租的困難所在。

梁上周指禁追租業主「好淒涼」

事實上，梁日前已向傳媒表示，並非所有業主都是富貴大業主，很多中小型業主亦把旗下物業抵押予銀行，如果沒租金收入，又要向銀行還錢、又要交差餉，情况都「好淒涼」。另可留意是，面對新一波疫情來勢洶洶，部分大型發展商已響應政府呼籲，為旗下商戶減租，除九倉外，太古地產（1972）上周五已宣布，為旗下金鐘太古廣場、鰂魚涌太古城中心，需要關閉的表列處所租戶，提供全額租金寬免至今年4月20日；其他個別租戶亦有減免，最大幅度減免為只收取營業額分成租金。

太古地產表示，現時提供的租金寬免期至4月20日，是與政府最新延長社交距離措施的時間一致，隨後會繼續監察情况，再作相應安排。新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛日前亦指，儘管第五波疫情嚴峻，政府又採取短期措施限制業主追租，但集團早已因應不同租戶的情况調節租金，亦幫助租戶宣傳、務求在線上、線下吸納客源，料最終對集團租務影響不大。

學者：還看大業主履行社會負任否

面對新一波疫情的嚴峻經營環境，浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為，現時由政府出手協調大業主或發展商與租戶之間的減免租金事宜，較容易平衡各方利益，亦屬政府應做之事。不過，麥萃才認為，政府不能強迫大業主免租或減租，現階段主要是看大業主或發展商，會否履行社會負任，與商戶共渡時艱。