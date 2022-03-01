稱禁追租困難 地建會今洽陳茂波 梁志堅：九倉旗下受疫情影響租戶 已減租三至六成

【明報專訊】第五波疫情持續惡化，昨日新增逾3.4萬宗新冠確診個案，再創單日新高。財政司長陳茂波上周發布的《財政預算案》，其中一項支援措施是擬立法禁止業主對指定行業的租戶追租或中止租約。身兼會德豐地產主席的地產建設商會執委會主席梁志堅透露，會員今日將與財政司長召開電話會議，闡釋實行禁止向特定行業追租的困難，並指發展商有提供不同支援方案，例如會德豐同系公司九倉（0004），已為旗下商場租戶提供30%至60%租金減免。
明報記者 林可為
陳茂波上周發表《財政預算案》公布，面對現時的艱難時期，當局擬立法禁止業主對指定行業追租或中止租約，為期3個月，並可按需要再延長3個月，惟強調只屬非常時期的非常政策。梁志堅昨日表示，會員今日將與財政司長陳茂波召開電話會議，屆時會表明業界已不乏免租或減租措施以支援商戶，惟只是支援措施各有不同而已；梁續稱，以九倉而言，已為旗下商場租戶提供30%至60%租金減免。梁又稱，商會會員今日亦會向財政司長表達，實行禁止向特定行業追租的困難所在。
梁上周指禁追租業主「好淒涼」
事實上，梁日前已向傳媒表示，並非所有業主都是富貴大業主，很多中小型業主亦把旗下物業抵押予銀行，如果沒租金收入，又要向銀行還錢、又要交差餉，情况都「好淒涼」。另可留意是，面對新一波疫情來勢洶洶，部分大型發展商已響應政府呼籲，為旗下商戶減租，除九倉外，太古地產（1972）上周五已宣布，為旗下金鐘太古廣場、鰂魚涌太古城中心，需要關閉的表列處所租戶，提供全額租金寬免至今年4月20日；其他個別租戶亦有減免，最大幅度減免為只收取營業額分成租金。
太古地產表示，現時提供的租金寬免期至4月20日，是與政府最新延長社交距離措施的時間一致，隨後會繼續監察情况，再作相應安排。新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛日前亦指，儘管第五波疫情嚴峻，政府又採取短期措施限制業主追租，但集團早已因應不同租戶的情况調節租金，亦幫助租戶宣傳、務求在線上、線下吸納客源，料最終對集團租務影響不大。
學者：還看大業主履行社會負任否
面對新一波疫情的嚴峻經營環境，浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為，現時由政府出手協調大業主或發展商與租戶之間的減免租金事宜，較容易平衡各方利益，亦屬政府應做之事。不過，麥萃才認為，政府不能強迫大業主免租或減租，現階段主要是看大業主或發展商，會否履行社會負任，與商戶共渡時艱。