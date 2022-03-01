BP擬剝離俄油持股 恐撇帳1950億

BP發聲明表示，將不再匯報來自俄油的儲量、產量或利潤，並預告俄油股份的會計處理，將導致BP第一季出現兩項「重大的非現金」支出，金額可能高達250億美元，當中包括外匯相關損失110億美元，以及股權公允價值（fair value）與帳面價值（carrying value）之間的差額，目前估計為140億美元。BP在英國的股價午夜前跌約6%。

不過BP沒有說明如何剝離相關持股。它可註銷股權，將其售回給俄油，又或尋找其他買家。

將售回予俄油 或另尋買家

BP一直因持有俄油19.75%的股份而備受壓力。俄油自2014年俄羅斯吞併克里米亞以來，一直受到美國和歐盟制裁，如今俄羅斯面臨更全面的制裁，令雙方的合作關係承受更大壓力。

除剝離持股，BP亦將退出3家與俄油經營的合資企業，結束雙方長達30年的合作關係。

BP表示，其行政總裁魯尼（Bernard Looney）辭去俄油的董事會職務，即時生效。BP提名的另一董事、BP前行政總裁杜德利（Bob Dudley）也將從俄油董事會辭職。

BP宣布與俄油結束合作前幾天，魯尼曾被傳召與英國商業大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）會面，討論BP的俄羅斯業務。關浩霆表示，歡迎BP決定退出其在俄油的股權。

除BP以外，挪威央行旗下的主權財富基金也準備剝離其所持的俄羅斯資產，這將增加殼牌（英：SHEL）、埃克森美孚（美：XOM）等在俄投資的能源巨企的撤資壓力。

（綜合報道）

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