策略師：制裁俄國或致國際銀行體系巨額透支

籲主要央行做好準備

SWIFT是國際間機構跨境支付的系統，由10國集團（G10）的央行監管。俄羅斯部分銀行面臨被剔出SWIFT的風險，令美元兌G10貨幣上漲。美元需求增加，美匯指數昨在97水平徘徊，歐元兌美元跌0.6%，跌穿1.12。

波薩爾將今次俄烏危機，與2008年雷曼兄弟倒閉，以及2020年3月與新冠疫情相關的股市大跌相比。他解釋，當俄方被SWIFT系統排除在外，將導致逾期支付及巨額透支，情况類似於當年雷曼的清算行，不願代表其發出付款一樣，雖然歷史不會完全重演，但會以類似的形式出現。此外，新冠疫情爆發之初，商品交易及服務暫停，也出現大量支付延誤，令商界資金鏈緊張。當時聯儲局與主要央行合作，緩解全球美元資金緊絀，以遏制疫情蔓延對金融及經濟的影響。他警告制裁措施可能會擾亂全球貿易，損害西方國家利益，呼籲主要央行應做好準備。

波薩爾指出，當前的超額準備金及逆回購協議安排仍然未夠，主要央行需採取行動，預期這將引發聯儲局在探討縮表之際，可能會再次擴大資產負債表。

（綜合報道）

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