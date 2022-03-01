調查：新冠重症康復者 買醫保或須額外評估

10Life創辦人：日後有數據或較易受保

10Life創辦人倫沛然表示，目前保險公司對新冠肺炎引起的後遺症較缺乏數據，因此目前核保上相對嚴格，日後有數據或可較易受保。

10Life就新冠肺炎患者投保醫療保險會否被施加特別條款，向主要保險公司查詢，對於沒有症狀和輕微症狀的康復患者，宏利、保誠、Bowtie回覆指多可獲標準核保，保誠、Bowtie和富衛要求在康復後1個月，客戶始可獲接納投保，或以標準保費承保。對於曾需要深切治療、曾出現嚴重併發症的個案，宏利、保誠、Bowtie和富衛則要就該個案審視評估，部分會檢視其醫療紀錄。

本報就新冠康復者核保安排，向其他險企查詢，匯豐保險指沒有因為新冠病毒拒保，亦沒有要求投保人申報是否曾患上新冠病毒，友邦則指會從多方面去考慮客戶的保單申請，並不會以單一項目或因素作出決定。保柏表示，該行會根據投保人資料及整體醫療紀錄作審批，未能就單一例子或病患紀錄一概而論。富通表示，投保人一如恆常呈報過往病歷及身體狀况，便會因應要求提交相關醫療文件作出審批，與一般核保程序無異。