信義光能純利跌眼鏡 末期息跌逾四成

信義光能行政總裁兼執行董事李友情於業績會上表示，現時太陽能玻璃訂單及庫存達平穩水平，預期玻璃售價短期會穩中有升。信義光能昨日績前報14.12元，微跌0.3%。

李友情：玻璃售價短期穩中有升

年內，信義光能受太陽能玻璃售價下降及成本上漲影響，毛利率跌6.5個百分點至47%，當中太陽能玻璃毛利率跌7.9個百分點至41.1%。李友情表示，公司相對行內平均表現，太陽能玻璃毛利率仍處於高水平，相信玻璃售價在3月有上調趨勢，至於全年價格走勢需視乎需求及供應而定，包括受多晶硅成本價格調整等影響。

信義光能去年每股末期息按年跌41.2%至10仙，同系的信義能源每股末期息增派17.6%至10仙，信義玻璃末期息增派22.6%至每股76仙。李友情表示，信義光能過往派息比率維持在45%至50%之間指引，去年整體派息比率為48%，仍維持該穩健指標，展望未來亦會盡量維持該指引。信義能源績前收報4元，升2.8%；信義玻璃績前收報20.75元，跌1.2%。

信義玻璃去年純利升79.9%至115.56億元，收入升63.6%至304.6億元。信義能源去年純利升33.7%至12.32億元，收入按年升33.4%至22.97億元。信義能源表示，集團計劃今年收購太陽能電站項目規模不少於1000兆瓦，以平價項目為主，當中超過一半來自母公司信義光能，另一半則是獨立第三方收購，預期大部分項目在今年第三季完成，並在明年財年為集團帶來貢獻。