恒指曾跌見兩年低位 科指輕微倒升

分析：近200月線或會反彈

國指昨曾跌至7873點創6年低位，但收市倒升0.4%，報8023點。科指曾跌至5028點，接近歷史低位，收市倒升0.11%，報5118點。港交所（0388）跌3.18%，拖累恒指27點；中生製藥（1177）跌5.14%，是跌幅最大藍籌。

工信部副部長辛國斌昨日稱，抓緊研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策，做好與補貼退坡的有效銜接，穩定市場預期，惟車股昨仍急挫，吉利（0175）跌4.88%，長汽（2333）跌逾7%，雙雙破底。

俄轉CIPS結算 內銀受惠獲追捧

內銀股午後逆市升，建行（0939）升1.91%，工行（1398）升1.97%，農行（1288）升逾2%，招行（3968）、交行（3328）升逾1.5%，中行（3988）升0.67%。申萬宏源報告認為，歐美國家對俄部分銀行剔出SWIFT系統以制裁，但俄羅斯SPFS系統及中國的人民幣跨境銀行間支付系統（CIPS）的合作可對該制裁形成緩衝。

光大證券國際財富管理策略師溫傑表示，若中俄轉而主要用CIPS做交易，內銀理論上受惠，但未能量化對內銀業務幫助有多大，他指投資者昨希望在22,400至22,500點撈底，避開科技股而選取高息、與本地疫情沒甚關連的板塊，內銀股遂成目標，然而恒指已跌穿一個多月前的「雙底」，下行或先望約22,000點水平。

大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑表示，市場未量化內銀會否因中俄轉用CIPS而生意明顯增加，惟多隻內銀股價早前已調整，現整體估值非貴，他較看好建行、招行。