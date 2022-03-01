避險情緒影響 港匯跌至逾兩年低

林俊泓：港股弱 港元或觸7.85

港匯下跌的同時，港息上揚。昨日與樓按相關的一個月香港銀行同業拆息（HIBOR）昨報0.20071厘，按日升1.67點子，創逾兩個月新高。

金管局昨日公布，1月份，以HIBOR作為定價參考的新批按揭貸款（H按）所佔比例是96.5%，按月略減0.7個百分點；以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款（P按）所佔比例則為1.6%，升0.4個百分點。

中原按揭董事總經理王美鳳認為，H按實際息率仍處約1.5厘水平，仍較P按息2.5厘有明顯差距，故此H按選用比例仍會維持高市場比例，而市場料聯儲局最快本月加息，王預期今年拆息以至按息逐步由「超低水平」升至「低水平」，未觸及現時P按之封頂息率，仍屬低息水平，所以H按料續主導巿場。

上月新申請按揭貸款按月減少2.9%至10501宗，新批按揭貸款額按月減少4.7%至422億元，新取用按揭貸款則按月減少13.7%至313億元。

金管局亦公布1月份貸款與墊款總額升0.8%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款分別升0.6%及1.2%。該月年率化貸款增長為9.7%。