2月MPF人均蝕7800元 勿因跌市胡亂贖回強積金

明報記者 黃清瑤

根據積金評級 （MPF Rating）最新報告顯示，2月份強積金累計投資虧損估算超過350億元，由今年初截至上周四（24日），共虧損超過700億元，同時估計2月份人均虧損7800元，年初截至上周四人均虧損1.56萬元。對於已退休人士而言，目前贖回強積金並不是好選擇，但地緣政治不穩、高通脹問題持續、疫情尚未完結，以及全球供應鏈尚未恢復正常，股市要攀升至昔日高位相信仍要頗長時間。已退休人士如手頭資金仍充裕，建議可待股市回升才贖回強積金，或選擇部分提取。

年輕人宜檢視目前儲蓄是否足夠

至於年輕人，就應該把握長時間優勢儲蓄退休金，那麼如何計算退休後所需開支呢？規劃上，年輕人可以從網上的退休計數機了解退休後支出，同時檢視目前儲蓄是否足夠。為增加退休儲備，年輕人可進行不同類型投資。除了強制供款，又可以增加自願供款。自願供款分為3種類別，一種是自願性供款（VC），透過僱主供款，金額與收入掛鈎並且須定期供款。僱員可於離職後提取或轉移權益，但不可扣稅。

另一款是特別自願性供款（SVC），市民可以自行向受託人供款，金額自訂，可以定期或不定期供款，優勢是隨時可以提取及轉移權益，計劃亦不可扣稅。

第三種是可扣稅自願性供款（TVC），市民可以向強積金機構供款，金額自訂並且可以定期或不定期供款。要留意，供款必須滾存至65歲才可提取，另外每年扣稅上限為6萬元。

儲蓄保險強制儲蓄的好選擇，訂立儲蓄年期及金額後就要依時供款，積蓄一旦中斷就會化為烏有，可有助防止胡亂揮霍。不過一般的儲蓄保險需要儲蓄20年或更長時間才會有可觀回報，產品特色是長年期滾存，投保人如在投保20年以下就贖回，投資回報可能僅僅跑贏通脹。意外危疾醫療住院保險亦尤其重要，年紀愈大身體出現毛病機率愈大，為免令親人造成負擔，亦應盡早購入醫療保險。

尋高於通脹回報產品

坊間亦有許多投資產品，包括股票、債券及基金，市民可以透過月供計劃購入。要留意的是投資策略，倘若距離退休超過10年，資本增值潛力會較大，投資者可以選擇較進取或增長型產品，風險愈高回報亦愈高，當中資產類別主要是股票。倘若距離退休只有6年至10年，建議可尋求高於通脹的資本增值，就香港而言，過去每年平均通脹有1.5%至2.8%，因此可以選擇較低風險的基金產品以獲取穩定收益，投資策略上以均衡及穩健為大方向，產品可選擇平均投資於股票、債券及一些短期工具。倘若距離退休不足5至8年，應該以穩健投資為主，避免高風險產品，以免退休金在退休前受短期因素影響，資產類別可選擇貨幣市場基金。當然即使距離退休只有較短年期，亦可以小部分分配於較高風險的資產例如股票（見表）。

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[退休綢繆]