綠楊交投增 均呎降至1.4萬

明報記者 陳寶恩

中原分行經理麥耀倫表示，荃灣綠楊新邨2月二手交投加快，截至24日，累錄約10宗成交，新一宗來自R座極高層6室，實用451方呎2房間隔，原業主早前開價770萬元，但在市况回調下，見有買家帶票睇樓，遂減至708萬沽出，即累減62萬或8%、實呎15,698元，新買家為長線投資者；原業主2010年以257萬元購得，持貨12年，帳面賺451萬或升逾1.7倍。

綠楊兩房減價8%後呎售1.56萬

此外，新一份《財政預算案》公布，採用按揭保險申請最高八成按揭之樓價上限，由原來1000萬元增至1200萬元、而九成按保上限由800萬元增至1000萬元後，利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，將軍澳日出康城LP6，第2座高層E室，實用526方呎2房戶，獲上車客以922萬元承接、實呎17,529元，意味新買家若承造九成按保，首期支出可降至92.2萬元；原業主2018年9月以778.1萬元一手購入，帳面獲利143.9萬元或18%。

市區老牌大型屋苑的樓價亦回調。美聯高級區域營業董事吳志輝稱，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道15號低層A室，實用536方呎2房戶，新近以710萬元沽出、實呎13,246元，較市價低約5％；原業主2010年1月以306.8萬買入，帳面賺403.2萬元或1.3倍。

另一方面，在第五波疫情下，有城中名人蝕讓沽樓，其中樂壇天后容祖兒，早前以1025萬元售出銅鑼灣曦巒一個1房戶，她持貨約10年，連使費估計實蝕逾160萬元離場；上述由容祖兒及其母以公司名義持有之單位，為曦巒低層A室，實用465方呎，區內代理指，單位放售多時，最初叫價1500萬，累減475萬元或32%後，以1025萬售出、實呎22,043元。

容祖兒沽曦巒 料實蝕14%

資料顯示，容祖兒等早於2012年1134.8萬元入市，帳面蝕讓109.8萬元或近一成，若連同使費計料實蝕逾160萬元或14%。

另市場續有本地大家族沽貨。資料顯示，鴨脷洲分層豪宅南灣2座低層A室，實用1836方呎，2房雙套戶，連一個車位，早前以5980萬元沽出、實呎32,571元；物業由百老匯電器家族成員李惠貞於2010至2011年，以合共4758萬元連車位購入，持貨約11年，帳面獲利1222萬元或逾25%。

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