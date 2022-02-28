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馬泰陽

投資策略

馬泰陽：放寬按保為樓巿解凍

【明報專訊】政府日前公布最新一份《財政預算案》，推多項紓解民困措施，房屋方面最令人驚喜的是放寬按揭保險門檻，當中可申請最高八成按揭貸款的樓價上限由1000萬元提升至1200萬元，首次置業人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限則會由現時800萬元提升至1000萬元，為首季冷卻的樓市解凍。

筆者認為措施為市場帶來正面信息，相信措施有助800萬元或以上的換樓市場板塊重拾動力，估計過往無法承做高成數按揭的準買家，將會重投市場。財案後，部分有意上車及換樓的準買家擔心優質物業價格回升，睇樓活動再次活躍，預期二手住宅註冊量將進一步受惠上述措施。

事實上，近年受惠按揭保險放寬，協助不少市民成功置業，當中逾600萬至1000萬元二手物業尤其受惠放寬按保措施，上車及換樓機會同步增加，帶動整體二手註冊量上揚。當中1000萬元至1200萬元物業交投，預計全年增加五成，而同類型價格的新盤現樓項目，相信交投亦會看俏。

除此之外，發展局早前公布2022/23年度的賣地計劃，當中第一季將會推出2幅住宅官地，共可提供約270伙、1個鐵路項目涉及約1600伙，連同市區重建局及私人發展及重建項目，預計新財政年度第1季共可提供2070伙。而預計全年潛在土地供應可供興建18000伙，並創4年來最多。

加上，《施政報告》提出《北部都會區發展策略》，大力發展新界北部，是次預算案亦提及政府會預留1000億元，以加快推動北部都會區土地、房屋等進程。不過北部都會區發展需時，短期仍需依賴私人市場、鐵路項目及市區重建局釋放私人住宅供應。

香港置業營運總監及九龍區董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]

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