布少明：樓市出現「轉活」契機

新一份財案公布進一步放寬高成數按揭的樓價上限，最新修訂的按揭保險計劃，將申請最高八成按揭貸款的樓價上限將由1000萬元提升至1200萬元，至於首置人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限，則會由現時800萬元提升至1000萬元。

個人認為，新措施有助減輕換樓用家的首期負擔及激活換樓鏈，相信逾1000萬至1200萬元二手物業交投有望增加，疫情緩和後需求更有望進一步釋放，料此銀碼單位交投，全年有望「倍升」至6600宗水平。

財案公布放寬按揭保險後，二手市場即時起哄，買家入市步伐亦稍為加快。據市場統計，財案後多個屋苑均錄得成交，當中不乏指標屋苑如太古城、愉景新城等，有指將軍澳區更於財政預算案公布後即錄得9宗交投，反映措施有立竿見影的作用。

其實近期樓價持續整固，業主議價擴闊，早已不乏買家趁機入市。「美聯樓價指數」最新報169.55點，連跌5周後回升，本年迄今則跌約1.2%。雖然目前本港樓市及經濟仍受疫情影響，但今次放寬按保，或將成刺激樓市進一步「轉活」契機。

需求層面之外，政府於供應層面上亦有配合，穩定樓市發展。日前發展局公布新財年賣地計劃的住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年潛在土地供應可供興建約1.79萬個單位，較本財年的1.65萬個有所增加，並創4年來最多，雖然最終能否達標還看私人發展及重建供應的速度，但足以彰顯政府大刀闊斧增加供應決心。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]