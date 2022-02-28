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2022年2月28日星期一
李聲揚 股市非常道
投資策略
新盤疫市冰封 本月成交不足120宗 按月急瀉八成近9年低 業界料首季不足千宗
本月整體樓宇登記額360億 料近2年新低
寬按後首周末 十大屋苑10宗連續3周雙位數
現代健康曾裕赤柱村道屋地放售 意向價10億
瑞士寶盛鄧啟志：兩會倘有好消息恒指或回試26000點
石油趁高沽 黃金可續揸
中資科網醫療估值趨合理 近半年顯著調整 下半年料看俏
安聯投資看好四大主題：老齡化城市化資源稀缺科技創新
博日科技 內地PCR檢測龍頭 疫情下業務猛增 持續性成疑
疫下股東會移內地 通知期短難參加 港股東無法完成21天隔離 港交所指引要求充分時間
大家樂一粥麵明起停堂食減人流
俄烏會談在望 港股開局添變數
富衛保險今申港上市 籌78億
豐盛生活服務：消毒工作增 業務交叉銷售增毛利率
巴郡股價升 今年回購「縮水」
旗下品牌冬奧「曬冷」 安踏股價強 學者稱關注度較低 宣傳未必奏效
火幣科技託管平台 管理40億美元虛擬資產
中國通號淨利潤按年下跌14.3%
中央廚房智能化 20工人可日產1萬飯盒5000湯水
助港商提升國際競爭力
張兆聰：港股獨憔悴 A股增長股值博
環球經濟數據
金子：短期看淡 恒指Put 28776
張兆聰：再炒主題股 小注醫藥ETF
伍禮賢：平保具復蘇憧憬 目標70元
潘啓才：騰訊甩手京東非看淡
《幫你格價》：購自願醫保省稅有良策
沈永年：內地裝修 留意文化差異
艾雲豪：意大利二戰前足球興起 為振國民士氣
陸振輝：夕陽無限好 何懼近黄昏
梁振輝：偏好商品貨幣及黃金
陳大為：如何用信息角度看地緣影響（下）
鄒健宏：如何可成功首發及推廣 NFT？
陸振球：香港抗疫戰要官民一心
陸振球：俄烏一役 透視大國真實局面
林少陽：黎明前黑暗 投資要有耐性
技術取勝：龍源重上10天線
謝偉銓：加快加大力度興建公屋 為民紓困
李聲揚：留意美國三大軍工股
蔡金強：亂世俄烏 談判在即
徐家健：俄烏關係 「前夫前妻耍花槍」比喻不當
李順威：儲局加息速度預期極混亂
劉思明：受惠國策 候突破吸華能
何啟聰：憂美緩加息步伐 匯控沽21955
瑞銀亞洲：資金流入博反彈 吼阿里牛55222
摩根大通亞洲：季度盈利大跌 阿里Put 18549
周顯：元宇宙買賣房產完全是騙局
王弼：美俄俱贏 美股短期獲支持
曾淵滄：港交所可抄周期底
湯文亮：俄烏戰後 世界反而和平
陳永傑：美經濟轉弱 通脹加息降溫
廖偉強：全民檢測 樓巿現曙光
布少明：樓市出現「轉活」契機
馬泰陽：放寬按保為樓巿解凍
15 WESTERN STREET高層賞維港
綠楊交投增 均呎降至1.4萬
2月MPF人均蝕7800元 勿因跌市胡亂贖回強積金
李聲揚：留意美國三大軍工股
【明報專訊】世事瞬息萬變，上星期專欄筆者才說全不關心烏克蘭局勢（實情是無從關心），一星期情况就急轉直下。今次也談談俄烏戰事的幾點思考。不過，首先分享幾個fun facts。
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