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鄒健宏：如何可成功首發及推廣 NFT？

【明報專訊】如何成功首發及推廣你的 NFT？這個題目近日太多人來問了，今日決定寫出來，各位有興趣的朋友慢慢細閱，並祝你首發的NFT取得成功。

過去一年，NFT熱潮在不同行業開始爆發，從藝術、遊戲到娛樂以至個人收藏品等；剛剛有朋友向筆者請教，怎樣為他的「貓山榴槤」製作一系列的NFT以供客人預訂，Eat To Earn你聽過未？市場上不斷推陳出新，要令你的NFT一炮而紅，情况就好似培養一個新晉歌手，其宣傳攻勢要做到無孔不入；更要懂得「突然地高歌，任何地方也像開四面台！」以不同方式吸引市民大眾的眼球。

facebook近日湧現眾多NFT廣告、朋友的IG Story有參與NFT的Giveaway，更有不少打着慈善活動旗號作招徠；各單位均絞盡腦汁，籌備製作及推廣他們首個NFT。

怎樣能搭上NFT商機列車？建議以擁有者、市場和社會三方面為出發點作設計，並使你的NFT未來能增加價值。首先NFT藝術設計是相當重要的，準確地抓住人們的眼球就是成功的第一步。當你閱覽無數的NFT項目，你可能會認為大多是「無厘頭」的頭像公仔，但卻不可忽略這些熱門NFT所配有的特徵。

NFT是藉由電腦演算法賦予不同的膚色、髮型、服裝、面部表情等組合，不論這些頭像設計是極端平凡或浮誇，每個長相都是獨一無二的，特徵愈罕見便可能在市場上獲得更可觀的利潤。因此在設計NFT時，必須同時考慮NFT的造型及配飾，並決定每個配搭的稀有度，物以罕為貴是市場的金科玉律。

愈靜愈不受理睬 要搞出意外

當設計好NFT的造型，便需要決定該NFT的商業模式，目標可以為擁有者創造長期價值，同時為市場帶來有話題性的消息，也可以作為慈善捐款關愛社會。無論那一種模式，也要謹記「人潮內愈文靜愈變得不受理睬，自己要搞出意外……」以獨特的賣點建立一個社區（Community）並讓更多人了解NFT背後理念；方法可以透過使用付費廣告，也可以滲入社交媒體。無論是通過Twitter、facebook、Instagram等廣告還是其他方法來增加曝光率，建議最好全部同日同時推出，因為不夠爆炸，怎麼有話題？

得到曝光後，就必須鞏固你的Community 。現時流行的社交媒體有Discord、Telegram等，這些平台都容許大量用戶同時在一個群組內互相交流，甚至能匿名參與，用戶亳無保留地發言對完善整個NFT項目也有幫助。鞏固你的Community不是單靠在群內閒談，更需要安排足夠的管理人員（Admin）作24小時「服務」，建議找身在外地的朋友幫忙，便能即時在群內作出回應和發布消息。善用AMA （Ask Me Anything）的概念，人們或會問許多關於NFT項目的問題，每一個的回應都是讓人們和自己對項目有更多了解和增強信心的好方法，慢慢將有共同興趣及喜好的用戶通過信息和活動聯繫起來；擴大你的Community，逐漸形成一個特定圈子，人傳人的宣傳效果分分鐘比付費廣告更為有效。

「用十倍苦心做突出一個！」要成功必須要花心思及時間作籌備、改進及發展，但我們能親身體驗這藉NFT發生的革命實驗，一切都是值得的；再次預祝有興趣投入NFT產業的你首發成功。

香港數碼資產學會幹事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄒健宏 加密解碼]

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