助港商提升國際競爭力

【明報專訊】生產力促進局首席數碼總監黎少斌表示，生產力局近年已完成及正在進行中和食品及飲品相關智能生產線項目共14個，所有項目廠房都設於香港。上述的飯盒和湯水生產線，是當中面積最大的項目。
雖然近兩個月爆發的第五波新冠疫情嚴峻，未有減退迹象，但沒影響到這些項目，有關廠家看長遠，未有改變投資計劃。生產力促進局希望，藉着推動香港的食品製造業智能化，來提升食品安全及質素，以加強消費者的信心及香港製造食品的國際競爭力。
「香港街食」雞蛋仔 去年遠銷澳洲
據悉，「香港街食」生產的急凍雞蛋仔，去年5月已開始在澳洲的華人超市上架，能夠出口雞蛋仔，正是因為委託生產力促進局設計一部自動化雞蛋仔生產機。
黎少斌透露，該局正研究，利用機械臂全自動或半自動的分餸。當中困難之處是，不同餸菜有不同形狀和軟硬度，若機械臂以同一個力度去夾餸，有可能會破壞部分餸菜的賣相。所以，可能要為機械臂設計幾款不同的夾具，以配合不同的餸菜。
另外，他又表示，生產數據即時可視化已是智能生產線的必然要求。現在新趨勢已不單止是監察生產過程是否正常，更加希望透過分析機器和環境等數據，來進行設備預維護。即是說，若數據分析顯示，某部機器的某個重要零部件很有可能在短期內出現故障，就可以預早安排維修保養或者更換零件，避免在生產過程中才突然壞機。