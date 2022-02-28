中央廚房智能化 20工人可日產1萬飯盒5000湯水

明報記者 薛偉傑

生產力促進局首席數碼總監黎少斌表示，這次委託該局設計兩條智能生產線的公司，在香港、中國內地和外國經營酒樓，在一年多前提出，想在本地原有中央廚房增設兩條全新智能生產線生產包裝食品。當時本地已爆發新冠疫情，但沒近期這麼嚴重。該公司覺得，在每個外國城市開設港式酒樓很花時間，所以想到改用港產中式飯盒和湯水，打開出口市場；至於發展本地網購業務，當時還屬次要考慮。

該公司本地的中央廚房共4層樓，總面積約8000平方米，因為運作相當傳統，需要大量人手和面積，希望善用資源，一方面，兩條全新生產線加設在原有中央廚房內，毋須額外找地方；另一方面，要盡量智能化和自動化，不再使用勞力密集的運作方式。

藉中式飯盒湯水打開出口市場

為此，生產力促進局協助該公司重整原有設施佈局，騰出其中一層樓，面積約2500平方米，然後再「睇餸食飯」，以此設計兩條智能生產線。此外，若所有生產設備都是全新設計、度身訂做，將非常昂貴，所以該局盡量選用一些市場現有設備改裝和整合，例如加裝傳感器或機械臂，讓各環節盡量無縫連接。

經過一年多時間籌備、設計和安裝，生產杯裝湯水的生產線已經完成，最近在試產；生產飯盒的生產線已完成了大半。再借助大批傳感器，包括溫度、濕度、壓力、時間、速度等，即時收集各種生產數據，以確保出品質素、安全及可追溯性（在出事時追溯該批次產品），就大功告成。

生產力局協助重整設施

預料到今年中，這兩條生產線可全面投產，每日只需約20名工人工作8小時，可以生產1萬個飯盒和5000杯湯水。據悉，兩條生產線一共由40多部機器組成，包括食品加工設備、包裝設備、機械臂、監控系統等。

黎少斌指出，以飯盒生產線來說，由洗米、煮飯、裝飯入盒、封膜，以至放入紙皮箱、紙皮箱封口，都可以自動化，不經人手。仍需要用人手處理的，主要只剩下分餸，即是將兩套烤焗煎設備和燜燒設備煮熟的餸，分到每個飯盒。同樣地，以杯裝湯水的生產線來說，煲湯、傳送（經管道）、排杯、入杯、封膜，以至紙皮箱封口，都是自動化。暫時還需要用人手處理的，主要只是將湯料（湯渣）分到每個杯內，以及將膠杯放入紙皮箱。

該局曾經評估，若按照那個中央廚房原有設施的運作方式來設計這兩條生產線，就算用100名工人，也無法達到上述的產能，可能只能達到大約三分之一。

投資3000萬 獲400多萬資助

黎少斌表示，要做到自動化分餸，並非完全不可能。但考慮到研究需時，上述兩條生產線還是暫時先用人手分餸較佳，以免影響投產時間。

據悉，這兩條生產線總投資約3000萬元。由於最初籌備時，未有「再工業化資助計劃」，所以該局只能協助該公司申請「投資研發現金回贈計劃」，獲得400多萬元資助。

由於第五波新冠疫情嚴重，本地飲食業堂食業務大受影響，所以該公司的計劃現時亦有調整，改為先以網購方式開拓本地市場，之後才出口杯裝湯水到中國內地和外國。黎少斌表示，上述的飯盒和湯水生產線都設有高溫消毒程序。杯裝湯水經過高溫消毒後，保質期長達9個月，其間毋須冷藏。而飯盒經過高溫消毒後，仍然需要冷藏在零下4度，保質期暫時在3星期內。

所以，先用杯裝湯水開拓出口市場，會比較容易。因為顧及飯盒的賣相，暫時未加上其他消毒技術，但將來出口時，可能會改用或加上其他消毒技術，來延長保質期。

[新經濟新天地]