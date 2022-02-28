富衛保險今申港上市 籌78億

消息人士又透露，富衛去年12月向多名全球投資者籌集14.25億美元，當中包括阿波羅全球管理公司、加拿大養老基金投資公司、李嘉誠基金會、Metro Pacific Investments Corporation、盈科拓展集團、泰國匯商銀行及瑞士再保險。據當輪融資資料顯示，富衛當時估值達90億美元。

去年業績今公布

最新一輪融資則是，今年1月再引入華泰和歐力士亞洲資本額外2億美元投資，提升私募認購籌集總金額至16.25億美元。富衛將於今天公布去年業績。

富衛曾於去年申請美國上市，預計集資額高達30億美元，但隨着中美地緣政治爭拗加劇，下半年傳出富衛美國上市計劃受阻，美國監管機構憂慮中國監管影響港企，又質疑富衛與中國內地有密切關連，視為從事內地生意，多於視為香港公司。其後富衛去年12月向當局提交公告稱，已停止推進在紐約的上市計劃，並正考慮其他替代方案。

有消息人士又向本報透露，隨着環球全融時勢近期急速轉變，及整體大市的波動，預估總集資額26.25億美元與曾計劃在美國上市的30億美元相若，已屬不錯。

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