俄烏會談在望 港股開局添變數

上周五，道瓊斯指數及納斯達克指數分別升834點及221點，至34058點及13694點。當時市場憧憬俄烏就停戰進行談判。過去兩天，俄羅斯進軍烏克蘭首都基輔。其後美國、歐盟、加拿大、英國計劃將部分俄羅斯銀行從SWIFT中剔除，還將採取措施癱瘓俄羅斯中央銀行的活動，以應對克里姆林宮對烏克蘭的襲擊。

歐美倘用SWIFT制裁 歐元恐重創

盧楚仁表示，港股今天易受到歐洲開市影響而波動，若局勢不明朗，港股拋售壓力大，難獨善其身。他又談及，戰局對歐元不利，最新的SWIFT制裁進一步重創歐元匯價，可能出現拋售情况。惟局勢相對有利美元升勢、及美股美債等，美匯指數有機會升上100點，道指今日有望向35000點關口位升。金價亦有回吐壓力，1877至1850美元支持位，油價亦回吐至85美元支持位。

黃國英：金融資源成避風港

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，港股跟隨外圍歐洲市况波動，料今天港股未有升勢而內地經濟疲弱和最新出現談判局面，對後市利好因素不大，依然是價值投資好過增長投資，金融股及資源股成為避風港，今日可留意匯控（0005）、中國銀行（3988）、中海油（0883）。而大藍籌阿里巴巴（9988）上周公布業績，整體科網股走勢偏弱，港交所（0388）表現下跌，新鴻基地產（0016）及領展（0823）走勢亦偏弱，投資者可選擇港股不多。