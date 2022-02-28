經濟

大家樂一粥麵明起停堂食減人流

【明報專訊】本港第五波疫情持續擴散，政府進一步收緊社交措施，繼叙福樓（1978）旗下餐廳宣布暫時停業後，大家樂集團（0341）昨日宣布，大家樂快餐及一粥麵分店明天（3月1日）起全日暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知；休閒餐飲品牌部分分店營業時間及模式亦會有所調整，旗下機構飲食則會因應客戶要求而維持服務。

明白顧客或沒辦公室 部分分店會維持

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示，第五波新冠病毒疫情十分嚴竣，確診數字飈升，為保障顧客及同事的健康，減低除下口罩而帶來的傳播風險，決定全日暫停大家樂快餐及一粥麵的堂食服務，集中以外賣為主。她指出，此措施能減少店內人流聚集，和減少員工上班的壓力。大家樂又表示，明白此安排或會為某些需要於户外工作或未能在室內辦公地點用膳的顧客帶來不便，所以部分分店仍會維持堂食服務，詳細安排會於品牌的社交媒體專頁公布。

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍上周六（26日）在個人facebook專頁表示，本港疫情嚴峻，社交距離措施放寬無期，營商環境惡化等因素，宣布集團旗下所有分店今日起暫停營業。據集團網站資料，敘福樓集團旗下餐廳品牌包括：牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、牛涮鍋、温野菜、柳氏家、和平飯店及永華日常，截至去年6月底止，合共擁有40間分店。

相關字詞﹕停堂食 牛角 一粥麵 大家樂 新冠疫情

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