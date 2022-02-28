經濟

疫下股東會移內地 通知期短難參加 港股東無法完成21天隔離 港交所指引要求充分時間

【明報專訊】本港第五波疫情來襲，再度波及股東會安排，港府早前宣布禁止舉行實體股東會，部分上市公司改為網上或在內地舉行，股東或難以出席以及權利受到限制。翻查資料，不少上市公司改於內地舉行實體股東會，而港人赴內地大部分城市受限於「14+7」隔離政策（即14天集中隔離和7天居家隔離），不過部分公司刊發變更地點公告與會議實際舉行日期相差不足21天。

明報記者 葉翠

另外，獨立股評人David Webb表示，股東會實屬「商業活動」，與工作無異，難明為何豁免工作期間的群組聚集而禁止股東會。他又表示，改以網上形式舉行，公司管理層可透過篩選問題或「cut線」來限制股東發言，恐令股東表達意見受阻。

金茂改北京開會 僅兩日通知

近期公布在內地舉行股東會的上市公司，包括主要從事經銷電子元件及半導體產品業務的時捷集團（1184）只提前15天公布，從事電影版權投資的歡喜傳媒（1003）及內房股中國金茂（0817）更分別僅提前7天和兩天通知股東，變相香港股東即使有意遠赴內地也因為未完成隔離而無法出席（見表1）。根據港交所（0388）指引，交易所並無對股東大會的形式施加任何要求，惟建議上市公司「不應在未給予股東充分事前通知情况下」更改場地或時間（見表2）。

Webb稱股東會屬商業活動 比餐廳安全

David Webb認為，網上股東會不及實體會議，通常上市公司會要求股東在會前以書面形式提交問題，變相公司可以選擇性回答問題，加上公司或會切斷股東發言，令股東未能充分行使權利。他又提出，實體股東會可舉行在寬敞的會議室內，座位之間相隔1.5米，加上參與者需戴上口罩，相比食客除下口罩在餐廳內進食，難以理解為何實體股東會不被港府接受。他表示，監管機構應游說政府支持召開實體股東會，這與他們鼓勵股東參與的呼籲保持一致。

港交所發言人回覆本報查詢時表示，股東大會的舉行受公司法、發行人的公司章程，以及當前防疫社交距離措施要求所規限，發行人須確保其股東大會的舉行符合以上法例要求。他續稱，聯交所的《上市規則》要求發行人須就舉行股東大會給予股東合理書面通知，並確保其股東有權參與股東大會及在會上投票，有關要求為《上市規則》下核心股東保障水平的一部分，並適用於在任何地點舉行的股東大會。

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