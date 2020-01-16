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博日科技 內地PCR檢測龍頭 疫情下業務猛增 持續性成疑

【明報專訊】新冠疫情在香港迅速蔓延，定時定候做檢測幾乎成了港人日常。要檢測，便需要有檢測儀器、耗用品等。從事設計、開發及產銷3類PCR產品的杭州博日科技，因新冠疫情而衍生的技術需求，令業務近年迅速發展，2020年，集團全球銷量於國內PCR設備製造商排名第一，收入更飈升逾7倍。撰文 旻晞

去年12月博日科技便通過上市聆訊，獨家保薦人中金，當時市場消息指集團計劃上市集資16億元，目前未知計劃會否有變。

聚合酶連鎖反應（Polymerase chain reaction，縮寫：PCR）又稱多聚酶鏈式反應，是一項利用DNA雙鏈複製的原理，在生物體外複製特定DNA片段的核酸合成技術，使DNA片段放大到足以進行分析的檢測方法，能用於檢測多類型疾病如腫瘤篩查、傳染病，包括過去兩年肆虐全球的新冠病毒。

博日的PCR產品覆蓋儀器、試劑及耗材等全套PCR產品的產品價值鏈，適用於整個PCR檢測的各個階段。儀器主要包括用於提取及純化樣本的DNA/RNA的設備；試劑產品包括用於保存樣本中的DNA/RNA；耗材品則指儀器專用耗材、分子檢測通用耗材，例如吸頭、封條等。集團全球銷量於國內PCR銷售商來說排名第一，市場份額為24.5%。去年上半年，集團於國內及海外市場收入大約成七三之比。

2020年收入飈7.8倍 盈利升6倍

新冠病毒疫情的來襲，令全球PCR產品市場規模由2015年的55億美元增至2020年的187億美元、複合年增長率近28%；並預計至2030年進一步增至388億美元，複合年增長率5.4%。而博日亦隨市場快速增長，近年業務突飛猛進，單是於中國PCR產品市場份額（按銷售收益計）便由疫症前、即2019年的1.8%，急增至2020年的6%。

2020年可說是集團業績標誌性的一年，當年集團於儀器、試劑及耗材的銷量急增，令全年收入飈升7.8倍，盈利升6倍，尤其是當上半年集團仍錄得虧損，但到下半年便能「一鋪翻盤」，令全年最終盈利急升。而即使去年上半年收入在高比較基數下，仍能維持逾倍增長。

新冠疫情為集團帶來可觀增長，那麼投資者自然會問，若新冠疫情最終緩和，博日業績又會否大打折扣？事實上博日早於招股書列明風險因素之一，疫情導致的經營業績快速增長未必可持續，但亦指出全球疫情不明朗，當前疫苗功效不確定，以及新冠病毒無法預估的變種，都將令新冠檢測常態化，即是疫情帶來的業績，或由「快速增長」演變為「穩定增長」。

試劑應用擬擴至水產寵物等

同時集團亦將積極尋找其他商機。事實上，PCR檢測亦廣泛用於其他臨牀場景（包括檢測腫瘤、傳染病以及產前及產後護理）及非臨牀場景（包括檢測動物疾病及研發活動）。截至去年7月31日，在國家藥監局註冊的PCR檢測試劑盒共有732種，而其中僅有21種獲批准用於檢測新冠疫情。故集團亦計劃將試劑產品擴展至新的應用領域，如水產品檢測、寵物檢測、牛羊病原體檢測、非洲豬瘟檢測，以及用於海關檢疫及法醫學產品。其中在試劑產品方面，用於檢測甲/乙型流感病毒、非洲豬瘟檢的試劑產品已獲監管批准（見表2）。

曾出口美制裁國 業務或受管制影響

另外，要留意集團往績，曾向伊朗、敘利亞銷售產品，收取美元付款。而這兩國均為美國全面制裁對象；而2016至2021年集團亦有向受國際制裁的其他國家包括蘇丹、俄羅斯、緬甸及也門銷售產品。去年6月，集團向美國的海外資產控制辦公室提交2016年2021年於伊朗及敘利亞的銷售資料（2021年5月打後集團已停止向兩國家銷售產品），並一直繼續與美國政府全面合作解決該問題，倘若美國對集團實施類似或甚至更廣泛的行政命令或出口管制或制裁措施，業務或受到負面影響。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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