安聯投資看好四大主題：老齡化城市化資源稀缺科技創新

根據安聯投資的理念，主題式投資衍生自全球四大顯見的趨勢，包括：（一）人口結構和人均預期壽命持續增加；（二）城市化：人們都趨向聚居於城市，推動可負擔房屋、智能交通管理系統和高質素基建設施的需求；（三）資源稀缺：人口增長、工業化、生活水平提高和對環境資源的龐大需求；及（四）科技創新：中美的科技巨頭運用人工智能、大數據和機械人協助醫學疾病診斷、提升農業效率，同時以機器代替人手從事一些費力及有損健康的工作。

全球資源稀缺 需發展新能源

Fruschki認為，以上四大趨勢對全球造成深遠影響，並正在改寫明日的世界。從投資者的角度而言，不可能直接投資於這些趨勢，因為這些大趨勢過於廣泛，然而可以把這些趨勢拆解，並套用到投資層面上，其過程是：從大趨勢到個別主題，再到個別股票。

若以資源稀缺作為例子解釋，此趨勢的主題之一是新世代能源，當中的關鍵主題是可再生能源、能源儲存解決方案和電網基建設施。而在這些主題之中，安聯投資找到了不少公司/股票可以投資。在這種情况下，重要的是選擇一些正中主題紅心的股票──即商業模式盡可能符合某一個主題、並有望從相關主題中大為受惠的公司。

主動投資方式之所以吸引，在於與傳統的單一主題基金相比，多元主題具有更高層次的分散作用：數個互不相關的主題，以主動管理的方式選取和調配。只要有企業能就某些趨勢提出解決方案，投資機會也隨之浮現。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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