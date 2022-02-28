中資科網醫療估值趨合理 近半年顯著調整 下半年料看俏

【明報專訊】瑞士寶盛私人銀行鄧啟志上文分析烏克蘭局勢最新發展，以及建議在第二季始低吸中資環保及新能源股。至於在2020年第二季至去年上半年受惠流動性充裕而備受追捧的中資科網及醫療股，經過去年下半年以來顯著調整後，他認為現時估值已屬合理，若個別上市公司能交出理想業績，股價在今年下半年會有較佳表現。
中資科網龍頭股過去多月面對政府加強監管後，鄧啟志指出，該板塊的黃金時間已過去，隨着未來盈利增長放緩，出現估值下調亦屬合理，而向前望的話，最重要是看它們在新監管環境下的盈利增長復蘇路徑如何。
中資科網上半年業績料一般
鄧啟志表示：「根據大部分互聯網上市公司予市場的指引，它們本季業績料仍偏弱，我覺得有部分互聯網公司下季業績可能仍會偏弱，等下半年業績改善，才會有比較好的投資機會。不過，話說回來，該板塊過去多個月估值顯著下調後，若監管力度不再收緊，再下行空間亦有限，上行空間則要等下半年才明朗化，原因是上半年業績應屬一般。」
至於中資醫療股，鄧啟志認為可籠統分為傳統醫藥、生物科技及醫療器械等三大細分板塊，各自有不同的投資機會及風險。他解釋：「目前市場對中央對部分藥品及醫療耗材集中採購此政策仍然很擔心，而此政策在個別細分市場推行得愈久，負面因素便愈有機會已獲充分反映，（編按：集中採購政策在2018年11月首先在傳統醫藥領域於個別城市試點開始），故此傳統醫藥股股價及估值現已相對較低，我認為即使沒有很大上升空間，但起碼估值再下行的空間已相對細。」
傳統醫藥股價已反映集採風險
鄧啟志續說：「至於生物科技股，市場焦點是以受託研究機構（Contract Research Organization，簡稱CRO）為經營模式的上市公司，此板塊今年盈利料增長40%至45%，預測市盈率大概亦是40至45倍，即市盈增長率（PE-to-Growth ratio）現已回落至約1倍，這是合理值，並非特別吸引。」
CRO生科股1倍PEG合理
有分析認為，內地日後繼續興建更多醫院，醫療器械股亦會受惠，而更重要的是，它們的產品若具備國際競爭力，將可望得益於全球市場佔有率上升。鄧啟志指出，即使上述分析有一定道理，但也要留意，內地集中採購政策在一、兩年前始向醫療器械領域延伸，有關產品短期料繼續因此有減價空間，因此須審慎選股。
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