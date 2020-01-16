瑞士寶盛鄧啟志：兩會倘有好消息恒指或回試26000點

明報記者 葉創成

俄羅斯本月在烏克蘭邊境集結兵力多時後，上周終於向烏克蘭開戰，拖累港股顯著下跌，鄧啟志在上周五下午接受專訪時表示，目前最重要是看恒指能否守穩「三底支持」（編按：恒指去年12月20日、上月6日及上周五低位分別為22,665、22,709及22,718點，上周五收報22,767點，暫形成三底支持，）「大家也不希望此重要支持位跌穿，但亦好擔心它會跌穿，從技術分析而言，假如跌穿的話，量度跌幅可以很大（編按：恒指去年12月20日於22,665點見底後，反彈至本月10日最高報25,050點，上升2385點，若日後恒指跌穿22,665點，以2385點作為量度跌幅，可低見20,280點）」。

若將俄剔出SWIFT 全球金融波動

既然恒指能否守穩「三底支持」如此重要，鄧啟志從烏克蘭局勢、中國宏觀政策及美國貨幣政策等多方面分析，幫助讀者判斷。他首先指出，港股短期走勢如何，基本上取決於烏克蘭局勢如何發展，以及歐美如何制裁俄羅斯，就後者而言，歐美上周已公布對俄羅斯的制裁清單中，既不包括將俄羅斯剔出環球銀行間金融通訊協會 （SWIFT）的國際結算系統，亦不叫停歐洲從俄羅斯入口天然氣，因此市場暫時鬆一口氣，令歐美股市上周後期反彈。

SWIFT是連接全球銀行業的金融通訊基礎設施，全球任何經濟體進行貿易、外國投資、匯款等跨境金融服務也需使用，假如俄羅斯被切斷與SWIFT的聯繫，鄧啟志料會為全球金融市場帶動波動，亦會影響環球投資者情緒；他續說，假如歐洲停止向俄羅斯入口天然氣的話，歐洲能源價格料將進一步大幅上升，導致通脹惡化，也是另一重大挑戰。

至於烏克蘭陷入戰爭對全球經濟及供應鏈的影響，鄧啟志指暫時最可能出現在半導體領域，原因是烏克蘭佔全球氖氣（neon gas）七成產量，而值得注意的是，全球半導體公司現時儲存的氖氣暫足夠未來一至兩個月之用，因此它們短期生產情况不受影響。

美下月議息結果 對美股最關鍵

鄧啟志翻查日本於1941年12月7日偷襲珍珠港以來，過去逾80年全球重大地緣政治事件對美股影響的數據，結論是有關事件的影響往往不足一個月，跟着美股升跌便會再次由當地經濟、政策及上市公司盈利主導，因此建議美股投資者暫時可以靜制動，等待聯儲局下月15及16日議息會議結果，「我覺得對於美股來說，最重要是下月加多少息，以及跟着的利率政策指引」。

黑石集團私人財富管理推廣部高級董事總經理孫裕斌上周四於《明報》「名人樓市論壇」專訪中指出，美國近月經濟向好，居民收入上升、承租能力增強，集團在美國的出租用途住宅租金按年有雙位數升幅，預料租金將繼續推升美國通脹，而且聯儲局亦會開始加息。

鄧啟志亦同意上述觀點，他指出，美國近月不論薪金及租金升幅均強勁，預料聯儲局在下月15及16日議息會議將會加息半厘壓抑通脹，「你可能會覺得加息半厘很進取，但其實市場已預期這會發生，現時10家大行有超過一半是這樣預測的，加息半厘是合理水平」。

現時美國利率期貨反映市場預測，聯邦基金利率一年後便會加至近2厘，重返2019年下半年水平（見圖1），也即是說，聯儲局在下月加息半厘後，跟着7次議息會議幾乎每次均會加息0.25厘。不少本港投資者已習慣了低息環境一段頗長時間，若美國聯儲局真的在未來一年加息2厘的話，會否感到震驚？鄧啟志回應稱，未來一年加息2厘其實已屬市場主流觀點，他更擔心聯儲局將以更大力度收緊貨幣政策。

鄧啟志續稱：「對於股市來說，除了利率水平之外，利率上升的速度亦會帶來影響，若加息步伐比想像中急速，這對市場肯定是一個衝擊；舉例說，聯儲局在3月加息半厘後，在下一次、即5月議息會議會否也再加息半厘呢？這樣的話便真的會嚇怕投資者。當然，這也要視乎烏克蘭局勢如何發展，若俄羅斯中止向歐洲提供天然氣，令全球能源價格及通脹進一步上升，聯儲局亦要加快加息。」

投資者暫宜以靜制動 候兩會消息

《Money Monday》分析，若因美國「經濟好、高通脹」，令儲局加息，對當地股市不一定是壞事；作為比較，目前本港經濟正受新冠疫情重創，若日後還要在聯繫匯率制度下跟隨美國加息，實屬雪上加霜。事實上，由於美國總統拜登上周四宣布對俄羅斯制裁清單中並不涉及SWIFT，紓緩了投資者憂慮，因此美股上周四已回升，而市場原先以為港股在周五亦會跟隨做好，惟恒指卻先升後跌，下挫134點，收報22,767點，進一步逼近「三底支持」。

鄧啟志表示，恒指能否守穩「三底支持」有待觀察，而他認為，其中一個關鍵變數是將於本周五在北京召開的全國兩會會否推出更多刺激內地經濟或貨幣寬鬆政策，「所以我對港股投資者的建議也是以靜制動，略為看遠少少」，他認為，若全國兩會釋放利好政策，恒指仍有機會反彈至26,000水平。

下季可低吸中資環保新能源股

既然港股後市可能危中有機，有何板塊值得留意呢？瑞士寶盛銀行早於去年8月已經建議客戶增持中資環保及新能源股，曾測中該板塊至去年底的強勢，鄧啟志現時認為，該板塊今年以來明顯調整後，下季有機會再展升浪，「環保新能源股今年以來轉弱，我覺得既有基本因素，亦有技術因素。基本因素方面，內地政府今年以來已減少對新能源汽車的補貼，即使這是早於一、兩年前已表明會推出的政策，但內地消費情緒現尚未恢復得很好，市場擔心減少補貼將令新能源汽車銷量增長放緩。而且去年以來由於晶片短缺，令全球汽車生產出現樽頸，也是另一不利因素」。

鄧啟志續指出，「技術因素方面，美國股市過去半年出現比較明顯的風格切換，由成長股轉投價值股（growth to value rotation），價值股因此大幅跑贏成長股（見圖2），中國股市近月也出現類似情况，故此，中資新能源、電動車、半導體、科技及醫療股股價表現均並不理想」。不過，他認為，下月全國兩會舉行期間，內地政府料會強調對環保及新能源的支持，或可以緩解投資者的擔心，若跟着亦出台一些行業利好政策，下季或是重新部署買入環保及新能源股的好時機。

受惠於資金從增長股流入價值股的風格切換，中資金融股過去半年跑贏大市，但鄧啟氏認為，要留意內地銀行近月積極下調按揭及其他借貸利率，對息差有負面影響，故他不建議現時再高追該板塊。

確診個案確認回落 始買本地股

本港單日新冠病毒確診個案上周突破萬宗、屢創新高，經濟正備受疫情重擊，拖累地產股等本地股股價受壓，跌至多年來低位，鄧啟志認為，在確診個案確定回落之前，不宜入市買本地股博反彈，「過往不論本港或其他地區，投資者首先要睇到本土確診個案見頂回落，才會開始買經濟重啟概念的股票，這樣的話，若本港投資者現時嘗試去預測疫情如何變化，在確診個案尚未見頂之際，提早去買本地股，咁快去搏風險亦比較高」。鄧啟志表示：「尤其是目前本港第五波的疫情，與第一至四波的變化是很不同的，所以亦更難估計疫情見頂的時間點。而且現時不論港股、內地或歐美股市情緒也並非很正面，所以我覺得實在不需要走得太前去撈平貨，等確定確診個案見頂再買亦不遲。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]